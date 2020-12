Ja, die gibt es in der Tat. Man hört von vielen Freunden und Bekannten, dass sie nicht den Weg zum Onlineshop gehen, sondern warten wollen, um dann in der Innenstadt einzukaufen. Es werden auch gut die „To-Go“–Angebot der Gastronomie genutzt.

Ich sehe bezogen auf die Anzahl der Betriebe keinen Unterschied. Was die Großstädte im Großen haben, haben wir im Kleinen. Vorteil von unserer schönen Kleinstadt ist, dass kleine und feine Innenstädte wegen der Persönlichkeiten in den Geschäften eine Kundennähe aufbauen, was Großstädte nicht bieten können.

Noch schwieriger wurde die Situation mit dem neuen Lockdown. Auch wenn dies nur einen Teil der Betriebe in der Innenstadt betrifft, so hat dies Auswirkungen auf die gesamte Innenstadt. Die Gastronomie ist ein wichtiges Zugpferd für alle Betriebe und wenn die Gastronomie fehlt, dann fehlen auch die Kunden. Derzeit hat die Innenstadt erhebliche Umsatzeinbußen.

MAY fashion, das große Modehaus in Tiengen, bietet seinen Kunden ein vielfältiges Bekleidungssortiment für Damen, Herren und Kinder. MAY zeigt jetzt die aktuellen Herbst-/ Winter-Kollektionen mit warmen Farben und tollem Materialmix ebenso wie feine, elegante Kombinationen für die kommenden Festtage. Schicke Businesskleidung oder trendiges Freizeitoutfit – bei MAY fashion findet jeder was das Herz begehrt. Im neuen Concept Store entdeckt man die aktuellen Taschen, Rucksäcke und Accessoires. Im 1. OG die Schulrucksäcke für das neue Schuljahr, passende Mäppchen und vielfältiges Zubehör.

Zehn Gutscheine zum Entdecken

Zehn Gutscheine im Wert von je 100 Euro stiftet MAY fashion in diesem Jahr für das große Weihnachtsgewinnspiel. Die glücklichen Gewinner können aus dem großen Sortiment von MAY fashion aussuchen, Mode, Wäsche und Accessoires. Labels für Frauen wie Tom Tailor Denim, ONLY, Opus, S´Oliver, someday, Fuchs Schmitt und für Männer Brands wie camel active, PME Legend, Pierre Cardin, Tom Taylor und mehr sind bei MAY fashion vertreten. Seit diesem Jahr bereichern Olsen, Mine to Five und Gardeur das Sortiment. Lascana, Felina, Marie Jo und Triumph sind nur einige der hochwertigen Marken, die es in der Wäsche-und Dessousabteilung zu entdecken gibt. Für die Youngsters bietet May Fashion trendige Mode von Größe 62 bis 176.

Im Concept Store finden Sie Taschen unter anderen von Suri Frey, Picard und Tamaris. In der Strumpfabteilung werden Markenqualitäten von Falke, Kunert und Hudson angeboten. Bei den Schulranzen sind die Favoriten die Marken Ergobag, Satch und Scout. Als komplettes Set für die Erstausstattung oder alle Einzelteile wie Mäppchen, Sportbeutel, Sporttasche usw. zum Kombinieren des gewünschten Schuloutfits .

Einkaufen mit lokalem Flair

Den umfassenden, freundlichen, immer individuellen Service und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen die Kunden sehr. „Wir kaufen für die Menschen unserer Region ein“, betont Geschäftsleiter Thomas Muschenich, der stets ein Auge auf die Trends hat, die bei seinen Kunden ankommen. So wechselt das Sortiment stetig und täglich dürfen sich Modefans auf neue Ware freuen.

„Wir bekommen sehr viel positive Resonanz, die uns natürlich motiviert weiter unser Bestes zu geben“, freut sich Thomas Muschenich.

„Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass Einkaufen auch und gerade in dieser turbulenten Zeit zu einem schönen Erlebnis werden kann. Bei uns im Städtle, fernab von Alltagssorgen, bleibt Zeit für Shopping und Ablenkung. Bei uns kann man sich in Ruhe umschauen, wir bieten viel Platz zum Wohlfühlen und zum sicheren (!) Einkaufen.“

Neu: Der Online-Shop

Seit Anfang des Jahres bietet der Online- Shop www.may-fashion.de das ganze MAY- Modeerlebnis auch rund um die Uhr, bequem von zu Hause aus. Man kann sich in Ruhe inspirieren lassen, vergleichen, kombinieren und dann online reservieren oder gleich bestellen. Wer das passende Weihnachtsgeschenk noch nicht gefunden hat, liegt mit einem Gutschein von MAY fashion garantiert richtig.

Die/der Beschenkte kann sich selbst aus der großen Auswahl den eigenen Wunsch erfüllen.

Hier gibt’s

Rubbellose

Bei jedem Einkauf in den nachfolgend genannten Geschäften in Waldshut, Tiengen und Albbruck – bis einschließlich 21. Dezember – erhält der Kunde ein Rubbellos.

Waldshut

Albiez Creativ- & Designbau, Café Konditorei Ratsstüble, Edeka-Aktiv-Markt Fechtig, Elektrohaus Reinhard, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen, Rümmele Glas-Porzellan, Seipp Wohnen, Schilling Digital-Foto-Video, Sparkasse Hochrhein, Sperl Juwel, Stil und Ambiente, stulz-mode:genuss:leben, Vero Moda, Jack & Jones, Zett, Engel-Apotheke, expert Octomedia, Café -Konditorei Albrecht, Brille & Design, Simon Select, MC Lederwaren, Bioland Metzgerei Mülhaupt, Waldshuter Hof, Barbershop Mens Time, Lederwaren Wegeler, Möbelarena, Sporthouse

Tiengen

Apotheke Am Seidenhof, B-K Baucenter Kiener e.K., Bäckerei Preiser, Die Optiker, Edeka City-Markt Prem, Essbahn, Fischer Küchenatelier, Uhrenfachgeschäft Flaig, Fressnapf Fachmarkt Wieland, Hug Nähzentrum, May fashion, Modehaus Stocker, Buchhandlung Kögel, Max Fritz Spiel&Schreibwaren, Markt-Apotheke, Mein Bett Bettenfachmarkt, E-Center, Cafe-Konditorei Oberle, Optik Osti, Schertle & Schmidt Sportgeschäft, Schilling Digital-Foto-Video, Simon Select, Sparkasse Hochrhein, Quick Schuh, Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Storchenapotheke, Wagner Getränkeland, Seipp Wohnen, Medimax Electronic, Heizung-Sanitär Schwarz, Shell Station Brunner, Klamotte Boutique, Autohaus Waser, Balz Hut- und Brautmode, Engelapotheke

Albbruck

Autohaus Peter Ebner