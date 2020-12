Der Weg in die Stadtbibliothek am Kornhaus führt derzeit durch eine Großbaustelle. Das geschichtsträchtige Gebäude wird umfangreich saniert, doch in den Räumen der Bibliothek angekommen, ist kaum zu bemerken, dass auch hier derzeit auf kleinerem Raum improvisiert wird. In der freundlichen Bibliothek herrscht eine behagliche Atmosphäre. Die Bücher sind auch auf dem verkleinerten Raum übersichtlich geordnet und es bleibt genug Platz um Abstand zu halten. „Wir haben früh mit dem Aussortieren angefangen“, verrät Yvonne Radzuweit. Seit April 2019 leitet die gelernte Buchhändlerin die Stadtbibliothek und hat seitdem gleich mehrere große Herausforderungen zu stemmen. Neben den Umbauarbeiten sorgte auch die Corona-Pandemie für Veränderungen in der Bibliothek.

Von der kompletten Schließung im März bis heute, wo die Bibliothek im Basisbetrieb mit strengen Hygienevorschriften wieder geöffnet ist, gab es viele Veränderungen, auf die das Büchereiteam immer sehr flexibel reagiert hat. Wann immer möglich wurden die Mitglieder mit Büchern versorgt, viele Bücherpakete hat das Team der Bücherei während dem Lockdown gepackt und tut es immer noch für die Menschen, die auch heute noch keinen Besuch in der Bücherei wagen.

Groß ist die Vorfreude auf die neue und erweiterte Stadtbibliothek, die im kommenden Jahr im Kornhaus eröffnet wird. Die Räumlichkeiten werden von bisher 240 qm auf rund 500 qm erweitert. Zukünftig ist die Bibliothek dann auf zwei Etagen zu Hause. Die Bibliothek soll nicht mehr nur Raum für die Ausleihe von Medien bieten, sondern einen gemütlichen Treffpunkt mit Wohlfühlcharakter, an dem man gerne länger verweilt. Die Stadtbibliothek wird ihren Mitgliedern auch über die Öffnungszeiten hinaus zur Verfügung stehen. Mit der Open Library wird sie für Besucher mit Mitgliedsausweis zu verlängerten Zeiten zugänglich sein. Moderne Technik macht die Ausleihe künftig einfacher, schneller und ist ohne menschliche Unterstützung möglich.

Yvonne Radzuweit ist ständig dabei das Repertoire der Bibliothek zu erweitern. So halten derzeit beispielsweise Bücher in leichter Sprache Einzug. „Diese sind besonders zu empfehlen für den Leseeinstieg Jugendlicher und Erwachsener, die unsere Sprache erst erlernen und nicht nur Kinderbücher lesen möchten“, verrät die Bücherexpertin.

Auch die Sparte Jugendbuch bekommt eine zusätzliche Unterteilung in Bücher für junge Erwachsene. “Für Teenager, die den Kinderbüchern entwachsen sind, gibt es spannende Bücher, die wir verstärkt anbieten werden.“ Aber auch an die älteren Generationen ist gedacht. So sind zum Beispiel Spiele für Senioren und demente Menschen neu im Angebot.

Ab sofort können die Inhaber des Ausweises der Bibliotheken Waldshut und Tiengen außerdem das Digital-Angebot des Wissen- und Bildungsanbieters Brockhaus nutzen. „Das Angenbot ist sehr umfangreich und umfasst Lerntraining Angebote und Nachschlagewerkeonline wie, Schülertraining, Jugendlexikon, Kinderlexikon, “Sicher im Web“ für Jugendliche und „Fit im Internet“ für Erwachsene können abgerufen werden.

Yvonne Radzuweit weiß was bei den Mitgliedern gut ankommt und informiert sich stets über die Neuheiten auf dem Büchermarkt. „ Krimis bleiben ein Dauerbrenner in unserer Stadtbibliothek und Romanbiografien sind ebenfalls sehr beliebt.“ Neben den klassischen Büchern sind auch Hörbücher sehr gefragt und die Onleihe – Ausleihe elektronsicher Bücher – hat während Corona besonders viele neue Freunde gefunden.

Für alle, die derzeit nicht selbst in den Regalen stöbern möchten, sondern genau wissen, was sie ausleihen wollen, bietet die Stadtbibliothek weiterhin einen kontaktlosen Abholservice für Bücherpakete, die telefonisch oder per Mail in Auftrag gegeben werden können. Bücher sind großartig, unterhaltsam, und inspirierend – sie bringen uns zum Lachen oder zum Weinen- und manchmal auch beides. Yvonne Radzuweit genießt den Umgang mit Büchern nicht nur im Beruf, auch privat gehört das Lesen zu ihren liebsten Beschäftigungen in der Freizeit.

In der kalten Jahreszeit gibt es für sie kaum etwas Schöneres als mit einer Tasse Tee und einem guten Buch aufs Sofa zu kuscheln. „ In ein gutes Buch eintauchen und abschalten ist einfach wunderbar“, verrät die gelernte Buchhändlerin.

Vom 21. Dezember bis 10. Januar bleiben die Stadtbibliothek in Waldshut und Tiengen geschlossen.