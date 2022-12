Besonders stimmungsvoll zeigt sich Waldshut-Tiengen in der Vorweihnachtszeit. Beide Städte sind festlich geschmückt und laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Überall duftet es nach Zimt und Glühwein und wer sich in den Geschäften umschaut, findet sicherlich für jeden Herzensmenschen das passende Geschenk.

Zusätzlich haben die Kunden die Möglichkeit, ganz nebenbei noch attraktive Preise zu gewinnen. Beim 24. Weihnachtsgewinnspiel, eine gemeinsame Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie von SÜDKURIER und Alb-Bote, gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 35.000 Euro.

Noch bis zum 20. Dezember gibt es die Rubbellose in den Geschäften. Die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59¦Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 21.¦Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht vor dem Rathaus in Tiengen statt.

Hier gibt’s Rubbellose