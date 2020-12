von Sandra Holzwarth,Susanne Eschbach

Einen Gutschein über 1000 Euro stiftet das Fischer Küchenatelier aus Tiengen für das große Weihnachtsgewinnspiel welches das SÜDKURIER Medienhaus, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und der Werbe-und Förderungskreis Waldshut veranstalten. Eine neue Küche mit innovativen Geräten, die Wohlfühlatmosphäre und ein völlig neues Kocherlebnis in den eigenen vier Wänden schafft – wer träumt davon nicht? Die glücklichen Gewinner des fünften Preises im Weihnachtsgewinnspiel kommen diesem Traum ein großes Stück näher. Der 1000 Euro Gutschein bietet eine attraktive Basis für die Realisierung der Traumküche. Doch auch ohne diese Finanzspritze ist ein Besuch im Fischer Küchenatelier ein Gewinn. Die 500 Quadratmeter große Ausstellung wurde komplett umgebaut, und bietet den Besuchern einen Einblick in die faszinierende Welt der neuesten Küchentrends und modernster Gerätetechnik. Das Profi-Team von Fischer Küchen freut sich darauf mit den Kunden ganz individuell die persönliche Traumküche zu planen. Über Optik und Design entscheidet natürlich der Geschmack des Kunden. Ob Hochglanz oder Matt, ob rustikal oder modern, ob klassische Einbauküche oder geräumige Wohnküche mit Kochinsel – die zukünftigen Küchenbesitzer können aus einem großen Sortiment wählen und haben vom ersten Besuch bis zum vollendeten Einbau kompetente Profis an ihrer Seite. Beim Bummel durch die lichtdurchflutete Ausstellung im Fischer Küchenatelier können sich die Besucher von moderner Küchenarchitektur, kreativen Gestaltungsideen und einer großen Vielfalt verschiedenster Materialien und Designs inspirieren und begeistern lassen. Auch im Bereich der Elektrogeräte ist die Auswahl groß. Die Küche ist längt nicht mehr nur ein funktionaler Raum für die Speisenzubereitung, sondern ein Ort des Genusses und Mittelpunkt des Familienlebens. Unsere Kunden auf dem Weg zu ihrer Traumküche mit Sachverstand zu beraten und aufzuzeigen, was mit dem richtigen Know-how aus einem funktionalen Raum alles wachsen kann, ist uns eine Anliegen“, betont Jonas Griesbaum, Geschäftsführer der Fischer Küchenateliers in Südbaden. Er setzt auf ehrliche Preise, statt hochgesetzter Rabatte: „Wir bieten unseren Kunden Qualität zu einem fairen Preis.“ Hier gibt’s

Rubbellose Bei jedem Einkauf in den nachfolgend genannten Geschäften in Waldshut, Tiengen und Albbruck – bis einschließlich 21. Dezember – erhält der Kunde ein Rubbellos. Waldshut Albiez Creativ- & Designbau, Café Konditorei Ratsstüble, Edeka-Aktiv-Markt Fechtig, Elektrohaus Reinhard, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen, Rümmele Glas-Porzellan, Seipp Wohnen, Schilling Digital-Foto-Video, Sparkasse Hochrhein, Sperl Juwel, Stil und Ambiente, stulz-mode:genuss:leben, Vero Moda, Jack & Jones, Zett, Engel-Apotheke, expert Octomedia, Café -Konditorei Albrecht, Brille & Design, Simon Select, MC Lederwaren, Bioland Metzgerei Mülhaupt, Waldshuter Hof, Barbershop Mens Time, Lederwaren Wegeler, Möbelarena, Sporthouse Tiengen Apotheke Am Seidenhof, B-K Baucenter Kiener e.K., Bäckerei Preiser, Die Optiker, Edeka City-Markt Prem, Essbahn, Fischer Küchenatelier, Uhrenfachgeschäft Flaig, Fressnapf Fachmarkt Wieland, Hug Nähzentrum, May fashion, Modehaus Stocker, Buchhandlung Kögel, Max Fritz Spiel&Schreibwaren, Markt-Apotheke, Mein Bett Bettenfachmarkt, E-Center, Cafe-Konditorei Oberle, Optik Osti, Schertle & Schmidt Sportgeschäft, Schilling Digital-Foto-Video, Simon Select, Sparkasse Hochrhein, Quick Schuh, Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Storchenapotheke, Wagner Getränkeland, Seipp Wohnen, Medimax Electronic, Heizung-Sanitär Schwarz, Shell Station Brunner, Klamotte Boutique, Autohaus Waser, Balz Hut- und Brautmode, Engelapotheke Albbruck Autohaus Peter Ebner

LED-Leuchte mit vielen Talenten

Leicht, modern und praktisch. Die portable Leseleuchte Roxxane Leggera eröffnet als Vorreiter einer gänzlich neuen Generation von LED-Leuchten den Umgang mit Licht. Vorgestellt wird der Preis im Wert von 870 Euro von Fachberaterin Conni Zimmermann von Seipp Wohnen. Bild:

Susanne Eschbach

Licht immer genau da, wo es gerade benötigt wird. Die portable Leseleuchte Roxxane Leggera eröffnet als Vorreiter einer gänzlich neuen Generation von LED-Leuchten nicht nur neue Bereiche der Beleuchtung, sondern sie bricht auch mit bisherigen Konventionen im Umgang mit Licht. Kompakt, leicht, flexibel, lichtstark und völlig frei sind nur einige ihrer vielen Talente. Das Multitalent kommt immer dahin mit, wo Sie gerade Licht benötigen. Mit dem integrierten Akku hat die wiederaufladbare Leuchte bis zu 100 Betriebsstunden. Zur Verfügung gestellt wird dieser Preis im Wert von 870 Euro für das große Weihnachtsgewinnspiel, von Seipp Wohnen in Tiengen und Waldshut. Das von Volker, Jochen, Martin und Sophia Seipp in vierter Generation geführte Familienunternehmen sorgt mit über 120 qualifizierten Mitarbeitern in Planung, Beratung, Versand, Logistik, Montage und Kundenservice für schönes Wohnen mit allem Komfort. Der kreative Austausch aller Mitarbeiter untereinander gehört zum Arbeitsalltag. Egal ob es um Trends und Neuheiten, um spezifischen Know-How oder Problemlösungen geht. In dem komplett neu gestalteten Einrichtungshaus im Park, Nahe der Tiengener Innenstadt, lässt Seipp Wohnen die Wohnträume auf 8.000 Quadratmetern wahr werden und lädt zu einem inspirierenden Rundgang in eine Erlebniswelt aus Schlafen, Wohnen und Essen ein. Hochwertige Küchen, flexible und anspruchsvolle Büroeinrichtungen, Gartenmöbel, sowie Kinder- und Jugendzimmer, Leuchten und Accessoires runden das Angebot ab. Die im Mai 2018 in mehreren Abschnitten begonnenen Umbauarbeiten in Tiengen sind jetzt abgeschlossen und bereichern das Einrichtungshaus Seipp Wohnen mit einem großzügigen Raumgefühl. Die Kollektionen namhafter internationaler Hersteller werden in inspirierenden und individuellen Wohnkonzepten gekonnt präsentiert.

Tiengen im weihnachtlichen Kleid

Ein Herzliches Willkommen an alle Besucher in Tiengen.

Die fleißigen Helfer der Aktionsgemeinschaft Tiengen haben die Innenstadt pünktlich zum Advent in eine zauberhafte Weihnachtswelt verwandelt. Besonders schön ist ein Bummel durchs Städtle in den späten Nachmittagsstunden oder am Abend, wenn die Fußgängerzone im Schein von tausenden Lichtern erstrahlt. Ein Highlight ist die beleuchtete Stadtmauer, über der stolz und erhaben das Tiengener Schloss thront. Entzückend anzusehen sind aber auch die Weihnachtsbäume, die von Tiengener Kindergärten und Schulen mit selbstgebastelten Schätzen geschmückt wurden. Weihnachtlicher Lichterglanz strahlt auch von den Fassaden und Fenstern der Stadthäuser und in den festlich dekorierten Schaufenstern. Neben hübschen, weihnachtlichen Dekorationen gibt es darin viele Geschenkideen zu entdecken. Die Aktionsgemeinschaft hatte gemeinsam mit dem Werbe-und Förderungskreis Waldshut und der Interessensgemeinschaft Schmittenau eine Adventsaktion ins Leben gerufen, bei der Familien schmucke Lebkuchenhäuser bauen und dekorieren durften. Die kleinen Kunstwerke sind allerliebst und werden derzeit in den Schaufenstern ausgestellt. Die Stadtbesucher können via Stimmzettel, die in den Geschäften ausliegen, ihren Favoriten wählen und dabei Einkaufsgutscheine gewinnen. Attraktive Sachpreise Hauptpreis: Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16.500 Euro, gesponsert vom SÜDKURIER Medienhaus und dem Autohaus Waser. Hier die weiteren Sachpreise: 1. Preis: Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling.

