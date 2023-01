Nach zwei Jahren Corona-bedingtem Ausnahmezustand stand das Weihnachtsgeschäft am Ende des vergangenen Jahres erneut unter einem ungewissen Stern – sorgten doch Ukraine-Krieg, Preissteigerungen und Lieferengpässen an vielen Stellen für eine grundlegende Verunsicherung.

Entsprechend vorsichtig fielen selbst Expertenprognosen mit Blick auf die Kauflaune anlässlich der Feiertage aus. Aber war die Sorge berechtigt? Die Vertreter der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des Werbe- und Förderungskreises Waldshut geben Einblicke.

„Grundsätzlich in Ordnung, aber Veränderungen erkennbar“

Sonderaktionen wie der Besuch des Nikolauses brachten viel Besuch in die Tiengener Innenstadt. | Bild: melanie Mickley

Positiv überrascht worden seien die Geschäftleute in Tiengen, bilanziert die Geschäftsführerin der dortigen Aktionsgemeinschaft, Nikola Kögel, im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es war ein total entspanntes und schönes Weihnachtsgeschäft.“ Deutlich feststellbar war laut Kögel aber auch eine erhebliche zeitliche Verlagerung. Das Geschäft habe spät Fahrt aufgenommen und sich in weiten Teilen auf die letzte Vorweihnachtswoche konzentriert, sagt sie.

Es sei auf alle Fälle auch eine große Wertschätzung seitens der Kunden feststellbar gewesen: „Man sieht auch wieder mehr die Menschen hinter dem Geschäft und die Leistung, die sie bringen.“ Alles überaus ermutigende Signale, gerade nach den Infektionsschutzbedingten Beschränkungen der vergangenen Jahre.

„Die Frequenz in der Innenstadt hat abgenommen. Dafür kommen die Leute sehr viel bewusster in die Stadt, suchen gezielte Beratung oder nutzen die Sonderaktionen in den Geschäften.“Nikola Kögel, Geschäftsführerin Aktionsgemeinschaft Tiengen | Bild: Ursula Freudig

Zumal: Dass es alles so zufriedenstellend enden würde, sei aber keinesfalls vorhersehbar gewesen. Die Bedenken seien sicherlich im Vorfeld groß gewesen: „Für uns Händler war es schwer kalkulierbar, was wir erwarten dürfen. Wir sind immerhin nahtlos von der Pandemie in die Ukraine-Krise gerutscht. Das hat viele verunsichert“, räumt sie ein.

Sorge um die Zukunft der Innenstädte

Und dann gibt es da ja auch immer die Konkurrenz aus dem Internet: „Auch die kleinen Geschäfte haben inzwischen natürlich in Sachen Internetgeschäft sehr nachgerüstet und sich mit der Materie vertraut gemacht“, schildert Kögel. Es bleibe aber die große Herausforderung für die Innenstädte.

Generell habe auch in Tiengen die Frequenz in der Innenstadt merklich abgenommen: „Dafür kommen die Leute sehr viel bewusster in die Stadt, suchen gezielte Beratung oder nutzen die Sonderaktionen in den Geschäften“, so Kögel weiter. Grund zur Klage gebe es für die Gewerbetreibenden also noch nicht, wenngleich die Vorzeichen für die Zukunft an vielen Stellen ungewiss seien.

Weihnachtsmarkt ist Frequenzbringer in Waldshut

Blick auf den „Budenzauber“ in der Waldshuter Kaiserstraße: Gerade die ersten Wochen über erfreute sich der Markt eines großen Zustroms.

In Sachen Frequenz können sich die Gewerbetreibenden und Gastronomen in Waldshut nicht über einen Mangel beklagen. Frequenzbringer Nummer eins war einmal mehr der vierwöchige Weihnachtsmarkt, wie der stellvertretende W+F-Vorsitzende Volker Seipp darstellt: „Die Veranstaltung hat sich generell eine sehr gute Auswirkung mit sich gebracht, von der alle profitiert haben.“

Gerade die ersten beiden Wochen hätten für positive Überraschung gesorgt: „Von den Marktbeschickern und den Gastronomen haben wir sehr gute Resonanz erhalten“, so Seipp.

„Noch lange nicht auf dem Niveau früherer Jahre“

„Mehr positive Entwicklungen, mehr Planungssicherheit – das würde uns allen das Leben deutlich erleichtern.“Volker Seipp, stellvertretender Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut. | Bild: Schlichter, Juliane

Unterm Strich seien sei das Weihnachtsgeschäft überaus zufriedenstellend verlaufen, so die Bilanz des W+F. Allerdings könne gerade mit Blick auf den Einkaufstourismus das Niveau früherer Jahre noch längst nicht erreicht werden.

Erschwerend kämen aber auch Faktoren wie Fachkräftemangel hinzu, so Seipp. Dieser mache sich insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe immer stärker bemerkbar und führe unter anderem zur Reduzierung von Öffnungszeiten – ein Problemschwerpunkt, dem es in der Zukunft möglichst nachhaltig zu begegnen gelte, so Seipp.

Generell lautet ein zentraler Wunsch aller Gewerbetreibenden, nach den zurückliegenden turbulenten Jahre endlich wieder in ruhigere Gewässer zu steuern: „Mehr positive Entwicklungen, mehr Planungssicherheit – das würde uns allen das Leben deutlich erleichtern“, so Seipp.