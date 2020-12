Waldshut-Tiengen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Weihnachtsfunkeln über Waldshut: Rudi Kammerers blau-weiße Lichtdeko leuchtet bis in die Schweiz

Der Waldshuter Rudi Kammerer besitzt eine der sicherlich spektakulärsten Weihnachtsbeleuchtungen in der Doppelstadt. Durch die exponierte Lage seines Wohnhauses am Fuße des Aarbergs ist der elektrische Lichterschmuck bis in die Schweizer Nachbarschaft zu sehen. Wir haben mit dem 56-Jährigen über sein Hobby gesprochen.