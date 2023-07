Zum ersten Mal gab es an der Kaufmännischen Schule in Waldshut das durch Wirtschafts- und Kultusministerium entwickelte Entscheidungstraining zur Berufs- und Studienorientierung (Best). Wie die Arbeitsagentur in einer Mitteilung informiert, übernahmen Jenny Pfefferkorn von der Kaufmännischen Schule Waldshut und Anke Tatje von der Arbeitsagentur gemeinsam das Training.

„Ziel ist nicht, am Ende des zweitägigen Seminars den perfekten Studiengang beziehungsweise Beruf gefunden zu haben. Vielmehr geht es darum, einen Entwicklungsprozess zu durchlaufen, orientiert an den eigenen Fähigkeiten und Interessen, unterstützt durch seine Wertvorstellungen und Ziele“, erklärt Anke Tatje, Berufs- und Studienberaterin der Arbeitsagentur, das Konzept. „Das Sich-selbst-kennenlernen, Sich-selbst-bewusst machen steht im Vordergrund. Sich quasi eine „innere Landkarte“ der Berufswahl zu erarbeiten.“ Der erste Tag war gespickt mit verschiedenen Übungen zur Erkundung der Fähigkeiten, Interessen und Werte.

Die Pause zwischen den Seminartagen ließ Raum für Recherche Arbeiten, Selbst- und Fremdeinschätzung und das Absolvieren eines Orientierungstests im Internet, der neben den persönlichen Interessen auch die eigenen Fähigkeiten erfasst und in Kombination mit dazu passenden Studiengängen bringt. Am zweiten Tag wurden die daraus resultierenden Ergebnisse aufgearbeitet, selbst recherchierte Informationen rund ums Thema Hochschularten, Zulassungsverfahren und Finanzierung vorgetragen und noch offene Fragen beantwortet.

„Die Inhalte waren super verständlich. Ich weiß nun genauer, in welche Richtung ich bei meiner weiteren Studiensuche gehen möchte“, so das Resümee einer Teilnehmerin. Ein Schüler fand es sehr gut, dass so viele Studiengänge vorgestellt wurden.

Das nächste Seminar findet am 24. und 30. November in Waldshut statt. Das zweitägige Seminar richtet sich an Schüler ab Jahrgansstufe 1 und Studienabbrecher. Anmeldung unter www.bw-best.de/v/7438