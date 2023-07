Die Schüler der achten und neunten Klasse der Realschule Tiengen hatten vergangene Woche die Gelegenheit, beim Berufsinfotag regionale Betriebe näher kennenzulernen und verschiedene Berufsfelder zu erkunden. 27 Aussteller waren gekommen, um die Schüler über mögliche Ausbildungswege nach der mittleren Reife zu informieren, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise konnte der schulinterne Berufsinformationstag endlich wieder in der Aula der Realschule Tiengen stattfinden. Neben den Bildungspartnern, mit denen die Realschule eine intensive Zusammenarbeit pflegt, um die Schüler optimal auf den Übergang ins Berufsleben vorbereiten zu können, waren auch zahlreiche andere Unternehmen und Einrichtungen aus der Region vertreten. Organisator Frank Geiger freute sich, dass in diesem Jahr auch mehrere neue Aussteller hinzugekommen sind. Mit Betrieben aus dem Handel, dem Handwerk, der Elektro- und Metallbranche, dem Bankwesen, der Chemie und dem Bauwesen sowie mit Pflegeeinrichtungen und mit der öffentlichen Verwaltung war ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen abgedeckt. In ihrer Eröffnungsrede dankten Schulleiter Hans-Martin Bratzel und Frank Geiger den vielen Ausstellern für ihre Messestände und Informationsangebote. Den Schülern wünschten sie viel Freude bei der Erkundung der verschiedenen Ausbildungsberufe und interessante Gespräche mit den Ausbildungsbetrieben.

Wie immer hatten sich die Aussteller so einiges einfallen lassen, um die Jugendlichen an ihre Stände zu locken und ihr Interesse zu wecken. Neben kleineren berufsspezifischen Übungen, die Einblicke in die jeweiligen Tätigkeiten eröffnen sollten, gab es Spiele und Rätselaufgaben. Die vielen Auszubildenden an den Messeständen lieferten den Acht- und Neuntklässlern Informationen aus erster Hand zu ihren Betrieben und zu ihren Ausbildungsinhalten. Durch den kleinen, überschaubaren Rahmen einer Tischmesse konnten sie mit den ausstellenden Betrieben und Behörden persönlich ins Gespräch kommen. Wer verschiedene Ausbildungsberufe und -betriebe näher kennenlernen wollte, hatte auch die Gelegenheit, in verschiedenen Fachvorträgen von Auszubildenden und Berufseinsteigern interessante Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten.