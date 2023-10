Einen turnusmäßigen Wechsel in der Präsidentschaft gab es beim Kiwanis Club Waldshut-Tiengen bei der Powerübergabe im Hotel „Bercher“ in Tiengen. Der scheidende Präsident Hansjörg Boller, der den Kiwanis Club satzungsgemäß ein Jahr führte, übergab die Präsidentschaft für die kommenden zwölf Monate an Günter Dick weiter. Wie der Kiwanis Club mitteilt, setzt sich das neue Vorstandsgremium nun aus Sekretär Matthias Gottschalk, Programmchef Joachim Wagner, Schatzmeister Peter König und Peter Rau als Präsident Hilfsfonds zusammen.

Im weiteren Verlauf der Übergabe wurde auch das neue Programm des Serviceclubs für das Jahr 2023/2024 vorgestellt, welches die geplanten Anlässe und Aktivitäten des Clubs wiedergibt. Darauf sind auch wieder wichtige Charity-Anlässe, wie die Weihnachtswunschaktion im Dezember und das Konzert „Kinder für Kinder“ im Mai, sowie die Bewirtung am Tiengener Jazz Fest, von dessen Erlös Schulranzen für bedürftige Familien gespendet werden, geplant. Kiwanis ist eine weltweite Service-Organisation, die sich für das Wohl der Gemeinschaft, insbesondere für die Kinder, einsetzt. Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen hat aktuell 41 Mitglieder.