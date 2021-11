von Susanne Schleinzer-Bilal

47 Vereine aus dem Landkreis Waldshut hatten vergangene Woche am ersten Vereinstreff, der an zwei Tagen in der Stadthalle Waldshut stattfand, teilgenommen. Geladen hatte die Stadt Waldshut–Tiengen. Thema des Treffs, der laut Oberbürgermeister Philipp Frank nicht der letzte gewesen sein soll, war „Veranstaltungs- und Besuchersicherheit, Event-Sicherheit statt eventueller Sicherheit“.

Die Referenten Christian Betz von Event Consult Europe, Silke Padova, Leiterin des Kinder- und Jugendreferats der Stadt Waldshut-Tiengen und Jürgen Wiener, Leiter des städtischen Ordnungsamts, stellten die Rahmenbedingungen für eine sichere Veranstaltung vor.

Hochrhein Muss mein Kind jetzt draußen bleiben? Diese Auswirkungen hat das 2G-Optionsmodell für Minderjährige Das könnte Sie auch interessieren

„Es gibt viele tolle Veranstaltungen in Waldshut-Tiengen und wir wollen das Leben der Veranstalter erleichtern“, sagte Jürgen Wiener, der sich seit fünf Jahren um die Sicherheit und Ordnung bei Veranstaltungen kümmert. Zusammen mit Christian Betz habe er deshalb einen Leitfaden entwickelt. Zu finden ist dieser im Internet (www.waldshut-tiengen.de) unter Rathaus-Service-Formulare-Veranstaltung beantragen. Christian Betz erklärte, ein großes Thema seien „Rauschzustände“, „hier werden Kräfte für den eigentlichen Einsatz gebunden“, so der Referent.

Industriegeräte statt Waffeleisen aus der eigenen Küche

Ein anderes Thema sei das Flucht- und Rettungswegmanagement oder die elektrische Sicherheit bei Veranstaltungen. „Elektrische Geräte müssen geprüft werden von jemanden, der prüfen darf“, erklärte er. Er empfehle statt der heimischen Kaffeemaschine oder dem Waffeleisen Industriegeräte.

Wichtiger Punkt für Silke Padova dagegen war der Punkt Jugendschutz. „Früher oder später werden Sie mit Jugendlichen zu tun haben“, wandte sie sich an die anwesenden Vereinsvorstände. Wichtig sei die Frage, wie geht man mit dem Thema Alkohol um, denn es sei laut Padova die Pflicht der Erwachsenen, Grenzen zu setzen. „Verbieten wollen wir nichts, wir wollen neue Wege einschlagen“, sagte Padova.

300 Vereine in der Stadt

In der Stadt gibt es 300 Vereine und mit 80 tauschten sie sich regelmäßig aus, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank. „Es ist keine Selbstverständlichkeit was Sie in den Vereinen tun“, lobte das Stadtoberhaupt die anwesenden Vereinsvorstände. „Wir sind keine Großstadt, wir leben stark von den Vereinen, wenn es Vereine nicht gäbe könnten Kinder nicht schwimmen lernen oder Musik machen.“