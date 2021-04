von Manfred Dinort

Seit Jahrzehnten gibt es den Schmitzinger Eierlauf. Und so lauteten in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen: Hannahs Gespür für rohe Eier; Ostertradition im Dauerlauf; 50 Mal hin und her; Ein Duell über 5100 Meter; Eierlesen bei Schnee (2008). Ja, mit dem Eierlesen am Ostermontag war es so eine Sache:

Oft machte das Aprilwetter einen Strich durch die Veranstaltung oder es war frostig kalt. Aber davon ließen sich die Besucher kaum beeindrucken: Wem es draußen zu nass oder zu kalt war, der konnte sich zu Kaffee und Kuchen in die Halle zurückziehen, wo der Musikverein Gaiß-Waldkirch für Stimmung sorgte.

Waldshut-Tiengen „Der RSV Schmitzingen bringt Leben ins Dorf", sagt dessen Vorsitzende Brunhilde Granacher

Der letzte Lauf fand im April 2019 statt. 2020 musste wegen Corona pausiert werden. Das gleiche gilt für dieses Jahr. Ob der Lauf im nächsten Jahr planmäßig über die Runden gehen kann, wird sich zeigen. Doch die Zuversicht ist da, zumal der Veranstalter, der Radsportverein Schmitzingen, im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern will. „Für den RSV ist das eine Traditionsveranstaltung, die bei jedem Wetter stattfindet und alljährlich Hunderte Besucher nach Schmitzingen lockt“, so die RSV-Vorsitzende Brunhilde Granacher.

2019, beim letzten Lauf, traten Jonas Auer aus Gaiß und Timon Schmidt aus Schmitzingen gegeneinander an, zu einem kräftezehrenden Stopp und Go, 50 Mal hin, sich bücken, das Ei auflesen, zurück, das rohe Ei heil ins Ziel bringen, eine Strecke, die sich auf 5100 Meter summiert. Nach 29,17 Minuten hatte es Jonas Auer geschafft. Konkurrent Timon Schmidt ließ sich etwas mehr Zeit, er benötigte 34 Minuten und 51 Sekunden.

Waldshut-Tiengen Bücken, laufen, werfen: Beim Schmitzinger Eierlauf ging es auch dieses Jahr zur Sache

2014 traten Noah Huber und Arne Bindert an, beide 14 Jahre alt. Der Sieger absolvierte den Parcours in 26,47 Minuten. Die Schlagzeile unserer Zeitung lautete: „Noah bringt alle Eier ins Ziel“. 2009 siegte Sebastian Tröndle gegen Julian Ortlieb. Dabei gab es einen eindeutigen Sieger: Mit fünf Eiern Vorsprung entschied Sebastian Tröndle das Rennen für sich. 1993 hieß der stolze Gewinner Daniel Malzacher, der mit 21,42 Minuten eine Rekordzeit hinlegte. Sein Konkurrent, Michael Bindert, erreichte mit vier Eiern Verspätung das Ziel.

Ursprünglich handelte es sich beim Schmitzinger Eierlauf um einen reinen Radsportwettbewerb zwischen einem Eierleser per Fahrrad und einem Distanzfahrer. Aber immer gab es das Handicap, dass die Chancen nicht wirklich gleich verteilt waren und für das Publikum ein direkter Vergleich nicht möglich war.

Daher wurden Anfang der 90er Jahre die Räder ganz aus dem Spiel gelassen und zwei Läufer traten auf einer Kurzstrecke gegeneinander an. Das hatte den klaren Vorteil, dass die Chancen gerecht verteilt waren und das Publikum das Rennen hautnah mitverfolgen konnte. Dazu kam das Geschicklichkeitsfahren auf einem anspruchsvollen Parcours mit zwölf Hindernissen.

Hindernisfahren: Lorenz Eschbach, Ortsvorsteher und Feuerwehrkommandant des Ausrückverbandes West. | Bild: Manfred Dinort

Mit der Zeit wurden die Läufer immer jünger, ältere waren kaum noch bereit, sich dem Wettkampf zu stellen. Früher sei es eine Ehre gewesen, für den Wettkampf nominiert zu werden, so der ehemalige Vorsitzende Egon Ebner. Inzwischen machen auch Mädchen mit: 2017 lieferten sich Laura Denz und Anna Leber ein spannendes Duell. Siegerin war Anna Leber, die nach 27 Minuten und 44 Sekunden ihr letztes Ei ins Ziel brachte.

Schmitzingen Die beiden Teilnehmerinnen des Schmitzinger Eierlaufs müssen 50 Mal hin und her rennen

Und was geschieht alljährlich mit den Eiern? Die werden in der Küche abgeliefert, gekocht und anschließend im benachbarten Feuerwehrraum von Kindern bemalt und an die Festbesucher verteilt.