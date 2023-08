Frank Dietrich-Vercrüße ist Bäderbetriebsleiter bei den Stadtwerken Waldshut-Tiengen und hält an kalten und warmen Sommertagen im Schwimmbad die Stellung.

Frank Dietrich-Vercrüße überprüft auf diesem Bild aus dem vergangenen Jahr die Wassertemperatur, 28 Grad zeigt das Thermometer. | Bild: Ursula Freudig

Aus der Perspektive des Badrestraurants hat man den Blick über das gesamte Schwimmbecken. | Bild: Cosima Füchsel

Momentan wird Dietrich-Vercrüße noch von zwei weiteren Rettungsschwimmern, eine Fachangestellten und am Wochenende drei Saisonkräften der DLRG unterstützt. „Das Maximum einer Schicht beträgt zehn Stunden“, sagt er. Einsätze, die unverzichtbar sind.

Bei Regenwetter wird früher geschlossen

Wenn der Himmel grau ist und sich Wolken vor die Sonne schieben, trauen sich nur wenige Schwimmer auf die Grünfläche oder gar ins Wasser des Waldshuter Freibads. Dann schließen die Schwimmbäder schon um 14 oder 15 Uhr, ansonsten erst um 20 Uhr. Dieses Jahr fanden trotz des zum Teil regnerischen Wetters schon 29.870 Badegäste nach Waldshut und 28.560 nach Tiengen. Zum Vergleich: Die ganze Saison 2022 über besuchten 47.000 und 46.332 Menschen die Freibäder Waldshut und Tiengen.

Die Fußspuren eines nassen Schwimmers am Beckenrand | Bild: Cosima Füchsel

Von der Aufsicht bis zur Pflege der Grünanlagen

„Überwiegend sind die Wasseraufsicht und gerade im Hallenbad, die Besucherbetreuung, Sicherheitsrundgänge und Kontrollen bei der Technik meine Aufgaben“, erklärt Frank Dietrich-Vercrüße.

Im Badehaus kann der Schwimmmeister durch eine Glasscheibe den Überblick bewahren. „Wir müssen einen sicheren Badebetrieb gewährleisten“, sagt er. „Wenn nicht viel los ist, gibt es auch andere Tätigkeiten außer der Wasseraufsicht, zum Beispiel die Pflege der Grünanlagen.“

Die Liegewiese muss vom Schwimmmeister gepflegt werden. | Bild: Cosima Füchsel

Der gebürtige Zwickauer hat eine dreijährige Ausbildung gemacht, einmal im Monat besuchte er die Berufsschule. Er schwärmt: „Der Beruf ist sehr abwechslungsreich.“ Am besten gefällt ihm, dass „man sich fit halten kann und in der Natur und mit Menschen in Kontakt ist“.

Dietrich-Vercrüße kontrolliert im Keller des Badehauses die Technik und den Wasserstand. | Bild: Cosima Füchsel

In Bezug auf die Wasseraufbereitung „sollte man Chemie verstehen“, sagt er. Schließlich nimmt er bei der Arbeit Wasserproben und kontrolliert die maschinelle Entkalkung sowie Filterung.

Der Schwimmmeister fügt Entkalkungsmittel in die zuständige Entkalkungsmaschine hinzu. | Bild: Cosima Füchsel

Als Schwimmmeister kümmert er sich sowohl um das Hallenbad, als auch um die Freibäder in Waldshut-Tiengen. „Man holt die Freibäder quasi aus dem Winterschlaf heraus“, sagt er. Die Becken müssen gereinigt und die Technik aufgeholt werden. Während der Freibadsaison laufen dann parallel wieder Vorbereitungen für die Öffnung des Hallenbads im Winter.

Dietrich-Vercrüße zeigt auf einem Plan, wie das Badehaus funktioniert. | Bild: Cosima Füchsel

Der Schwimmmeister hat einen guten Tipp für alle Schwimmer: „Am Morgen oder mittags, auf jeden Fall zwischen 12 und 14 Uhr, ist es entspannt zu schwimmen.“ Dann sind die Bahnen nicht so überfüllt.

Wer ist Frank Dietrich-Vercrüße? Für Frank Dietrich-Vercrüße ist seit 1. Januar 2022 Teamleiter für Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Waldshut-Tiengen. Zuvor war er Stellvertreter des bisherigen Bäderbetriebsleiters Daniel zur Mühlen, der Ende 2021 in die Schweiz gewechselt ist. 2001 hat der 37-Jährige seine Lehre begonnen, 2010 den Meistertitel erhalten. Seit Juli 2014 arbeitet er in den Freibädern Waldshut und Tiengen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Hobbies sind Wassersport und Radfahren.

Im Baderestaurant können die Gäste ihre Zeit im Freibad mit Essen und Trinken ausklingen lassen. | Bild: Cosima Füchsel

In diesem Sommer sorgten Randalierer in einem Berliner Freibad für Schlagzeilen. Gab es auch in den Bädern in Waldshut-Tiengen solche Zwischenfälle? Dietrich-Vercrüße verneint: Meistens handle es sich nur um kleine Streitereien von Jugendlichen. „Im Vergleich zu anderen Städten sind wir von den ganz großen Sachen verschont“, erklärt der Bäderbetriebsleiter.

Auch an Land haben junge Gäste die Möglichkeit, sich auszutoben. | Bild: Cosima Füchsel

Der Schwimmmeister als Lebensretter

Einen lebensrettenden Einsatz, wie 2022 und 2023 im Albbrucker Freibad, hatte Dietrich-Vercrüße zuletzt 2012, als er ein Kind aus einem Schwimmbecken retten musste. Allerdings habe ein Kollege in diesem Jahr schon einen Jungen im Tiengener Freibad reanimieren müssen.

Der Sicherheitshinweis vor dem Schwimmbecken untermauert Dietrich-Vercrüßes Appell, dass Eltern für die Aufsicht ihrer Kinder zuständig sind. | Bild: Cosima Füchsel

Dennoch appelliert Dietrich-Vercrüße appelliert , dass auch Eltern und Begleitpersonen „eine Aufsichtspflicht haben“ und Nichtschwimmer, zumindest ohne Schwimmflügel, nicht ins tiefe Becken gehen sollten.