Tagelang war sie von Schneemassen umgeben, doch jetzt kann sie wieder von allen Seiten in ihrer ganzen Anmut bewundert werden. Doch wer ist die in Stein verewigte junge Dame überhaupt, die als eine der vier Eckskulpturen des Wasserspiels beim Unteren Tor in Waldshut immer wieder Blicke von Passanten auf sich zieht? Die Beschreibung des Ensembles, zu entnehmen dem bei der Tourist-Info erhältlichen Skulpturenführer, hilft weiter: Der sogenannte Handwerkerbrunnen, entstanden vor Jahrzehnten mit Einrichtung der Fußgängerzone, ist den Menschen aus Handel, Handwerk und Gewerbe gewidmet. Und dabei wurde auch der Sekretärin ein kleines Denkmal gesetzt – wie sonst sollen Dienstleistungen bezahlt werden, wenn nicht sie die Rechnungen tippt und verschickt?

Neben ihr als typisches Requisit in den Jurakalk gemeißelt ist ein rechteckiges, auf der Oberseite abgeschrägtes und mit einer gelochten Scheibe versehenes Kästchen (für die Jüngeren unter uns: So haben früher die Telefone ausgesehen). Schöpfer des Brunnens, an dem es noch viele andere Details zu entdecken gibt, ist der Rheinfelder Bildhauer Leonhard Eder. Der 88-Jährige, der sich erst vor einem Jahr mit der Fertigstellung einer letzten Auftragsarbeit in den Ruhestand zurückgezogen hat, zeigt sich bei einem Anruf bis heute stolz auf sein Werk mit der auffälligen Frauengestalt und meint: „Die Dame ist mir sehr gut gelungen.“ In der rechten Hand hält sie übrigens, noch so ein obligatorisches Büro-Objekt, eine Tasse. Schließlich braucht auch die fleißigste Kraft mal eine Pause. Künstler Eder: „Sie trinkt Kaffee und flirtet mit den Passanten.“