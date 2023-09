Herr Meier, was fotografieren Sie hauptsächlich wo?

Ich fotografiere, was mir beim Wandern vor die Linse kommt. Hauptsächlich Tiere, manchmal auch Pflanzen und selten auch mal Häuser und Orte. Wir haben hier eine gute Gegend für schöne Naturaufnahmen. Man weiß aber nie, was einem begegnet und wie es kommt, das ist für mich der besondere Reiz. Ich bin oft in Küssaberg und Stühlingen unterwegs, ab und zu auch in der Schweiz. Allgemein dort, wo es Biotope gibt. Einen Milan in Küssaberg, eine Biene, die auf dem Lindenberg bei Stühlingen aus einem gelben Frauenschuh kriecht und einen Eisvogel mit Fisch im Schnabel in den Rietheimer Auen habe ich unter anderem schon fotografiert.

Mit Geduld: 15 bis 20 Minuten dauerte es, bis die Biene wieder aus dem Frauenschuh herausgekrochen kam. | Bild: Wilfried Meier

Was braucht man für gute Bilder?

Neben einer guten Kamera vor allem Geduld, etwas Glück und den richtigen Moment. Als ich zum Beispiel gesehen habe, wie die Biene in den gelben Frauenschuh hinein kriecht, habe ich mich auf den Boden gelegt. Es sind Leute über mich hinweg gestiegen, denn ich musste 15 bis 20 Minuten warten, bis sie es geschafft hatte, wieder herauszukommen. Nicht immer hat man Glück. Da kommt das Tierchen, setzt sich irgendwo hin und bis man die Kamera richtig eingestellt hat und bereit ist, ist es auch schon wieder weg. Früher habe ich mir gesagt, ich will das und das fotografieren, aber so funktioniert es nicht. Man muss mit offenen Augen durch die Gegend gehen und die Begegnungen auf einen zukommen lassen. Manchmal nimmt man nur in den Augenwinkeln wahr, dass sich etwas bewegt. Sieht man ein Tier, muss man ruckartige Bewegungen vermeiden.

Erfahrung hilft auch, oder?

Ja, natürlich. Man muss wissen, wie man die Kamera bei welchen Motiven und welchen Bedingungen richtig einstellt. Man weiß mit der Zeit, an welchen Orten welche Tiere leben oder welche Pflanze wächst und welche Zeiten günstig sind. Schmetterlinge zum Beispiel sollte man fotografieren, bevor die Sonne richtig scheint, dann sind sie noch ruhiger und sitzen länger irgendwo.

Haben Sie Lieblingsbilder?

Ja, eines zeigt einen Fuchs, den ich bei Birkingen auf dem Estelberg fotografiert habe. Ich wollte mir nur etwas die Beine vertreten und stieg ohne Kamera aus dem Auto, als er aus dem Wald kam. Ich habe mir schnell die Kamera geholt und mich in eine Mulde gelegt. Er war auf Mäusejagd. Er ist von links nach rechts gesprungen, er hat sich sehr abgemüht und trotzdem keine Maus gefangen. Irgendwann habe ich mich zu schnell bewegt, er hat mich angeguckt und weg war er. Das Foto von einer Rötelmaus ist auch etwas Besonderes. Sie sind sehr selten und sehr schwer zu fotografieren. Ein weiteres Lieblingsbild von mir ist die Küssaburg mit den Alpen im Hintergrund. Es ist ganz selten, dass das Wetter ein solches Bild zulässt. Es wurde auch schon abgedruckt.

Eines der Lieblingsbilder von Wilfried Meier: Ein Fuchs auf Mäusejagd bei Birkingen auf dem Estelberg. | Bild: Wilfried Meier

Seit wann sind Sie Leserreporter der SÜDKURIER-Redaktion Waldshut und bearbeiten Sie Ihre Bilder?

Angefangen habe ich vor rund 15 Jahren. Zunächst wurden Bilder von mir im Hochrhein-Anzeiger, dann im SÜDKURIER und im Alb-Bote abgedruckt. Anfangs hab ich nur ab und zu ein Foto eingereicht, seit drei, vier Jahren öfters. Im Schnitt maile ich jetzt eines im Monat und in regelmäßigen Abständen werden sie auch gedruckt. Sie sind unbearbeitet. Außer mal ein bisschen ausschneiden mache ich nichts. Ich habe kein spezielles Bildbearbeitungsprogramm.

Was ist es für ein Gefühl, wenn Sie ein Bild von sich in der Zeitung sehen?

Es freut mich und macht mich auch ein bisschen stolz, und wenn Leute mich auch noch auf ein abgedrucktes Bild hin ansprechen, ist es noch schöner.

Zu den ersten Fotos, die von Leserreporter Wilfried Meier vor rund 15 Jahren veröffentlicht wurden, gehört dieser Schwalbenschwanz. | Bild: Wilfried Meier

Lassen Sie uns zurückblicken: Wann und wie fing Ihre Leidenschaft fürs Fotografieren an?

Ich war mit meiner Familie jedes Jahr auf Camping-Urlaub. Niemand hat sich fürs Fotografieren interessiert, aber ich fand es schade, dass wir nie Bilder als Erinnerung hatten. Als wir 1967 im Zillertal in Österreich waren, war direkt neben dem Campingplatz ein Fotogeschäft, dort habe ich mir meine erste Kamera gekauft. Ich war zu der Zeit noch in der Lehre und hatte wenig Geld. Es wurde eine einfache Kodak Instamatic mit Kassettenfilm. Durchgucken und abdrücken, das war‘s. Von da an ging es los. Meine nächste Kamera war dann eine Kodak Agfamatic, auch mit Kassettenfilm. Aber sie hatte immerhin schon eine Schiebeschaltung, bei der man auf bewölkt und sonnig einstellen konnte, und die Schiene für den Blitzwürfel war nicht oben, sondern seitlich, sodass es keine roten Augen mehr gab.

Wie ging es bei den Kameras weiter?

1977 habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, eine Konica TC. Dann kamen Objektive dazu, ihr Kauf war immer eine Kostenfrage. Ich habe mich zuvor über die verschiedenen Objektive informiert, Zeitschriften gekauft und die Bedienungsanleitungen gelesen. Damals waren sie noch einfacher zu lesen. Ich hatte dann eine Canon AF und seit ich im Ruhestand bin, fotografiere ich mit einer Nikon Digital und mit großen Objektiven. Für die Dinge in der Ferne habe ich ein Teleobjektiv 80/400, für die Nahaufnahmen ein Makroobjektiv 105 Millimeter. Ich habe einiges Geld investiert, aber für gute Bilder braucht es eine gute Kamera.

Zur Person Wilfried Meier (72) ist in Malsch bei Karlsruhe geboren, in Waldshut aufgewachsen und wohnt in Tiengen. Er lernte Elektriker bei der ehemaligen Firma Matthes in Dogern und übte diesen Beruf bis zum Ruhestand aus. Zuletzt war er über 25 Jahre beim Badenwerk beschäftigt. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat drei erwachsene Kinder aus der ersten Ehe. Seine Hobbys sind wandern, lesen und seit über 50 Jahren das Fotografieren.

Es müssen sich in der langen Zeit Unmengen von Bildern angesammelt haben.

Ja, die meisten aus den Anfangsjahren sind wie gesagt Erinnerungen an Camping-Urlaube, die wir bis in die 80er-Jahre hinein machten. Mein erster Flug war nach Teneriffa, da habe ich alles fotografiert, was mir vor die Linse kam. Leider verbinde ich mit Urlauben und Auslandsaufenthalten nicht nur schöne Erinnerungen. 1977 machten wir in Jugoslawien Urlaub und fuhren durchs Land. Wir gerieten auf militärisches Sperrgelände und waren auf einmal umzingelt von Soldaten mit Maschinenpistolen. Sie wollten meine Kamera, aber ich hab sie nicht hergeben, schließlich gaben sie sich mit dem Film zufrieden, der in der Kamera war. Und in Brasilien war ich 1993 mit meinem Bruder sechs Wochen unterwegs. Zuhause in Deutschland wurde mir dann mein Auto aufgebrochen und komplett leer geräumt, alles war weg, das hat lange sehr weh getan.

Wie änderten sich Ihre Motive im Laufe der Jahre?

Als ich das Fotografieren einigermaßen beherrschte, machte ich Aufnahmen von Stillleben beispielsweise von Obst und Gemüse oder Torten, die ich hin drapierte. Ich hatte irgendwo gelesen, man muss einen Damenstrumpf übers Objektiv machen, dann werden die Bilder schön weich. Das hat gut funktioniert. Es kamen Phasen, in denen ich Kreuze jeder Art fotografierte, dann Schaufensterpuppen, die ich meistens in der Waldshuter Kaiserstraße fotografierte. Und jetzt sind es eben Tiere. Ich habe Unmengen von Bildern, aber auch Dias vor allem aus den 80er-Jahren, es sind sicher Tausende.

Von welchem Motiv träumt der Hobbyfotograf Meier?

Ein Rudel Wölfe würde ich gern mal vor der Kamera haben. In Schluchsee soll es ja eines geben, ich war auch schon dort, aber bislang erfolglos.