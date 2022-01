von Simon wöhrle

Alarmstufen, Inzidenzen, 2G, 2G-Plus und 3G – was gilt eigentlich noch wo? Den Durchblick zu behalten dürfte vielen schwer fallen, was dann dazu führt, dass man eben doch gar nichts unternimmt. Eine Auswahl an Freizeitbeschäftigungen, die in Waldshut-Tiengen möglich sind haben wir hier für Sie zusammengestellt.

1. Bowling im Kaitle

Eine sprichwörtlich ruhige Kugel schieben kann man beispielsweise im „KingPin“ Bowlingcenter in Waldshut. Auf den Laufflächen besteht Maskenpflicht, „an der Bahn selber oder am Tisch muss man sie nicht aufhaben“, sagt Christopher Schmitt vom Bowlingcenter. Wer sich einen Besuch vornimmt sollte nach Möglichkeit im Voraus reservieren.

2. Bouldern in der Kletterhalle

In der Kletterhalle „HotzenBlock“ in Tiengen können geimpfte und genesene bouldern. In der Halle gilt die Maskenpflicht, beim Klettern selbst nicht. Eine Ansteckung müsse allerdings nicht befürchtet werden, „man bouldert ja für sich“, sagt Dennis Nowak von HotzenBlock.

Im HotzenBlock in Tiengen können auch Neulinge sich am Bouldern versuchen | Bild: Hotzenblock Tiengen

Die Halle hat bis auf Montage täglich geöffnet. Wer lieber ungestört klettert: auf der Website der Kletterhalle gibt es den Kindergeburtstags-Alarm, der im Voraus die jungen Gäste ankündigt.

3. Kurse an der Volkshochschule

Aktuell laufen alle Kurse der Volkshochschule Waldshut-Tiengen noch nach der 2G-Plus-Regel, sagt Geschäftsführerin Cindy Fehrenbacher. Das könne sich allerdings noch ändern, und je nach Kurs unterscheiden. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht während der Kurse, mit Ausnahme der Sportangebote.

Grundsätzlich würden die Kurse „den Vorschriften entsprechend“ stattfinden, viele davon auch Online, sagt die Geschäftsführerin. Während der Corona-Zeit könnten die Kurse auch mit weniger als den sonst nötigen fünf Teilnehmern stattfinden, so Ferenbacher.

Die Geschäftsführerin der Volkshochschule Waldshut-Tiengen Cindy Fehrenbacher musste einige Kurse wegen der hohen Nachfrage aufstocken. (Archivbild) | Bild: Ursula Freudig

Auswirkungen durch die Pandemie habe es zwar gegeben, die seien aber nicht zwingend mit einem eingeschränkten Angebot verbunden. „Man kann es gar nicht sagen“, so Fehrenbacher, einige Kurse müssten sogar aufgestockt werden. Die vorher schon weniger beliebten Kurse dagegen seien auch weiterhin weniger besucht.

4. Kinobesuch in Waldshut

Wer sich lieber zurücklehnen und in eine andere Welt eintauchen will, für den bietet sich ein Kino-Besuch an. Im Albrecht Kino in Waldshut gilt die 2G-Regel, außerdem sind FFP2-Masken nötig. Die Maskenpflicht entfällt aber beim Verzehr von Speisen und Getränken, sagt Betreiberin Anna-Katharina Gschöpf. Aktuell dürften 50 Prozent der Plätze belegt werden.

Anna-Katharina Gschöpf betreibt zusammen mit ihrem Mann Bernd Gschöpf das Albrecht Kino in Waldshut. (Archivbild) | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

5. Schwimmen im Hallenbad

Das Hallenbad in Waldshut hat an jedem Tag der Woche, mit Ausnahme von Mittwoch, geöffnet. Im Eingangsbereich bis zur Umkleide gilt die Maskenpflicht, eine FFP2-Maske ist nötig, sagt eine Mitarbeiterin. Im Bad selbst und in der Saune muss die Maske nicht getragen werden. Aufgüsse seien aktuell nicht erlaubt.

Mit der aktuell geltenden Alarmstufe I ist der Zutritt für nicht-immunisierte Besucher nicht gestattet (2G-Regel), ein Test für geimpfte und genesene Badegäste ist nicht nötig.