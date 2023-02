Die Frage, wohin die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung wohl führen werden, stellen sich derzeit viele Menschen. Denn schon seit Längerem steht dieses Thema auf der Agenda der Ampelkoalition. Nun hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dem Kabinett erste Eckpunkte vorgelegt. Demnach sollen künftig der Kauf und Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis ab einem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffrei sein. Auch der Eigenanbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen wäre dann erlaubt.

Aber was spricht eigentlich für eine Legalisierung von Cannabis und was sind die Bedenken dagegen? Diesem aktuellen und gesellschaftlich wichtigem Thema nahm sich der CDU-Stadtverband Waldshut-Tiengen mit einer Informations- und Diskussionsveranstaltung an. Dazu begrüßte der CDU-Ortsvorsitzende Philipp Studinger im Musikzimmer der Stadthalle Waldshut zwei Experten, die aus der Perspektive Sucht, Wirkung auf den Körper und rechtliche Aspekte informierten: Jonas Firnkes als Leiter der Fachstelle Sucht in Waldshut und Mediziner Christoph von Ascheraden als Suchtbeauftragter der Bezirksärztekammer Südbaden.

Als Einstieg informierte Christoph von Ascheraden über die Cannabispflanze als 3000 Jahre alte Kulturpflanze und Medikament, mit der man früher schon Schmerzen linderte. Die negative Seite des Cannabiskonsums liege aber insbesondere in der Auswirkung auf das sich noch entwickelnde Gehirn bei Jugendlichen. Die Hirnreife sei erst in einem Alter von 23 bis 25 Jahren erreicht. Ein weiteres Problem sei der stark gestiegene THC-Gehalt im Cannabis (zum Teil bis zu 20 Prozent) durch Züchtungen, der immer stärkere Rauschwirkungen verursache sowie die Verunreinigungen mit weiteren Substanzen durch den Schwarzmarkt. Es gebe wissenschaftliche Anzeichen dafür, dass diese starke Dosis gerade bei jüngeren Menschen negativen Einfluss auf das Gehirn hat. Forschende hätten erkannt, dass bei starkem THC-Konsum gerade Jugendliche häufiger an einer Psychose erkranken. Oberstes Ziel sollte demnach sein, die Jugend zu schützen, resümierte von Ascheraden. Der Prävention müsse ein höherer Stellenwert zugeschrieben werden.

Dieser Meinung schloss sich Jonas Firnkes, Leiter der Fachstelle Sucht, an. Die Suchthilfe fordere Jugendschutz und den Ausbau von Präventions- und Beratungsangeboten sowie Informationskampagnen. Auch die Aufnahme in das Jugendschutzgesetz sei nötig, sodass die Abgabe von Erwachsenen an Jugendliche unterbunden werden kann. Des Weiteren sollten THC-Gehalt und Maximalmengen bei der Besteuerung berücksichtigt werden.

Die Legalisierung von Cannabis bringe aber auch Chancen. So würden die Präventionsmaßnahmen und das Erlernen von Konsumkompetenz erleichtert. Auch die psychosozialen Folgen würden durch eine Entkriminalisierung reduziert. Der Schwarzmarkt würde zurückgedrängt und somit auch Verunreinigungen mit synthetischen Cannabinoiden oder anderen Stoffen.

Einig waren sich die Experten auch darüber, dass ein Belassen des jetzigen Zustandes im Umgang mit Cannabis nicht akzeptabel sei. Wann mit einer Entkriminalisierung von Cannabis zu rechnen ist, steht bislang allerdings noch nicht fest. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt, dass dies frühestens im Jahr 2024 der Fall sein wird.