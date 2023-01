von Alfred Scheuble

Die Schulerweiterung, der Verkehr und die Schlüchtbrücke waren und werden weiterhin Themen in Gurtweil sein, so jedenfalls war es bei der gut besuchten Bürgerversammlung am ersten Werktag im neuen Jahr zu hören. Etwa 170 Besucher verfolgten in der Gemeindehalle aufmerksam die Ausführungen von Ortsvorsteher Claudio Helling sowie Oberbürgermeister Philipp Frank und genossen erstmals seit 2020 wieder das traditionelle Rehessen.

Viele kritische Fragen wurden bei der Bürgerversammlung in Gurtweil eingebracht. So wurde die fehlende Weihnachtsbeleuchtung kritisiert, die Ärzteversorgung in der Stadt bemängelt, der Radwegebau angesprochen und die Gestaltung eines Schallschutzwalles in der Tiengener-Straße angesprochen. | Bild: Alfred Scheuble

Nach dem Sektempfang eröffnete Ortsvorsteher Claudio Helling den offiziellen Teil in Anspielung auf die Corona-Jahre mit den Worten: „Ich bin ungemein froh, dass wir wieder eine Bürgerversammlung haben, die sich auch so anfühlt.“ Dann wünschte er den Bürgern einen „informativen und geselligen Abend“ und lieferte die ersten Daten, Zahlen und Fakten aus dem Jahr 2022. Demnach leben in Gurtweil zurzeit 1727 Einwohner, das sind 64 mehr als im Vorjahr; den zehn Geburten standen 17 Todesfälle gegenüber.

Der Stadtteil Gurtweil hat 1727 Einwohner, 64 mehr als im Vorjahr, verzeichnete 2022 zehn Geburten und 17 Todesfälle. Gurtweil ist mehr als 749 Hektar groß und liegt zwischen den beiden Kernstädten Waldshut und Tiengen. Ortsvorsteher ist Claudio Helling, der zusammen mit weiteren neun Ortschaftsratsmitgliedern die ortspolitischen Geschäfte leitet. Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören das Rathaus, der Kindergarten, die Schule und die Gemeindehalle. Weitere Informationen im Internet (www.gurtweil.de).

Im Bezug auf die Feuerwehr teilte Helling mit, dass die 36 Aktiven zu 46 Einsätzen, darunter vier Brände und 14 technische Hilfeleistungen, ausrücken mussten. Für die Jugendabteilung der Feuerwehr, die derzeit nur noch aus sechs Mitgliedern besteht, warb der Ortsvorsteher mit einem dringenden Appell.

Bauvergabe für Schlüchtbrücke wohl noch im Januar

Nach dem obligatorischen Rehessen und nach dem umfassenden Bericht des Oberbürgermeisters listete Claudio Helling auf, „was in Gurtweil die Themen waren“. Der Bau der Schlüchtbrücke in der Pater-Jordan-Straße habe sich zwar verzögert, aber noch voraussichtlich in diesem Monat werde der Gemeinderat die Bauvergabe entscheiden, sodass auf jeden Fall noch in diesem Jahr die Nachfolgebrücke stehen wird, versprach der Ortsvorsteher.

Schulerweiterung als wichtigstes Projekt

Als „wichtiges Projekt für die Gesamtstadt“ bezeichnete er die Schulerweiterung, die mit dem Investitionsvolumen von 11,3 Millionen Euro Thema in vielen Sitzungen des Ortschaftsrats gewesen sei.

Ein Dauerthema sei die Tempo-30-Regelung, die nur langsam vorwärtskomme. Dauernd im Gespräch seien auch die Umspannwerke Gurtweil und Tiengen, für die noch immer keine konkreten Planungen vorlägen. Sicher sei lediglich die Aussage der beiden Netzbetreiber: „Auf den Berg gehen wir nicht.“ Sicher ist auch bereits, dass es weniger, dafür aber deutlich höhere Gittermasten geben werde. Voraussichtlich im ersten Halbjahr soll es eine aktuelle Info-Veranstaltung zu diesem Thema geben.

Vorbereitungen für die 1150-Jahrfeier

Mit Blick auf das begonnene Jahr sagte der Ortsvorsteher, dass viele der genannten Themen bleiben werden. Hinzu komme aber die Neugestaltung des Friedhofs, die Überarbeitung der Gurtweiler Internetseite und die Vorbereitungen für die 1150-Jahrfeier Gurtweils im Jahr 2024. Nach der ausgiebigen Fragerunde endete die Bürgerversammlung mit einem bildgestützten Rückblick auf die vergangenen drei Jahre.