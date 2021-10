Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Warum schwarz, rot, gelb und nicht schwarz, rot, GOLD?

Redaktionsgeflüster: Warum sind Deutschland-Fahnen so oft schwarz, rot, gelb? Ist die Flagge der Bundesrepublik nicht schwarz, rot und GOLD? Laut Grundgesetz ist das jedenfalls in Artikel 22 eindeutig festgelegt: Die Bundesflagge ist schwarz, rot, gold. So lernen wir es auch in der Schule. Eine Kolumne von Nico Talenta.