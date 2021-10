Das beschauliche Schwarzwald-Dörfchen Menzenschwand wird zum Tatort. Im November finden Dreharbeiten für eine neue Folge der Krimi-Reihe statt, wie der Südwestrundfunk im Mitteilungsblatt der Stadt St. Blasien verkündet, zu der Menzenschwand gehört.

Es handelt sich um den mittlerweile achten Film, in dem die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg für Recht und Ordnung im Schwarzwald sorgen. Bereits die erste Folge wurde in der Region gedreht: Für den Film „Goldbach“ entstanden unter anderem Szenen an einer Tankstelle im Todtnauer Ortsteil Aftersteg sowie im namensgebenden Bernauer Weiler Goldbach.

Nun kehrt die Film-Crew also zurück. In einem Schreiben an die Menzenschwander Bevölkerung weist das Tatort-Team darauf hin, dass sich die Dreharbeiten bis in die Abendstunden ziehen können. Außerdem sei es möglich, dass das Rangieren und Parken der Crew-Fahrzeuge kurzfristig zu Behinderungen führt.

Bernau Bernau wird Schauplatz des ersten "Tatorts" Das könnte Sie auch interessieren

Und schließlich wenden sich die Filmschaffenden mit einer Bitte an die Bewohner. Diese sollen ihre Weihnachtsdekoration erst nach Ende der Dreharbeiten am 22. November aufstellen. Um was es in dem neuen Tatort geht, ist zwar noch geheim, aber die höfliche Aufforderung lässt darauf schließen, dass der Film nicht zur Weihnachtszeit spielt.

Was passiert, sollten doch vereinzelt Weihnachtssterne oder Lichterketten in Menzenschwand während der Dreharbeiten funkeln, lässt das Schreiben offen. Wer weiß, vielleicht klingeln die TV-Kommissare persönlich an der Haustür und bitten um das Abhängen der im Film störenden Deko.