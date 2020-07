von Alfred Scheuble (sl)

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei den Naturfreunden der Ortsgruppe Waldshut ihre Spuren. Während der Hauptversammlung, die am Wochenende im vereinseigenen Naturfreundehaus in Häusern stattfand, war nach den Neuwahlen dennoch eine zuversichtliche Aufbruchstimmung zu erkennen.

Vorsitzende wiedergewählt

Die wiedergewählte Vorsitzende Stefani Müller-Schumann entwickelte in ihrem Schlusswort für die 57 Vereinsmitglieder (fünf Zugänge, drei Austritte, ein Sterbefall) eine vielversprechende Perspektive. Das Projekt „Biosphärengebiet Schwarzwald„ könnte für den Verein einen beachtlichen Aufschwung geben, so die Vorsitzende. Corona „hat uns alle hart getroffen“ und auch für den Verein gab es bisher schon schwere Einschnitte. Das Haus war geschlossen, das Wandern und Radfahren musste lange eingestellt werden und auch die monatlichen Treffen waren lange nicht mehr möglich.

Im Rückblick auf ihr erstes Jahr als Vorsitzende sagte sie: „Ich habe mich vom ersten Moment an in das Haus und in die traumhafte Umgebung verliebt und es liegt mir am Herzen, diesen Rohdiamant zum Glänzen zu bringen.“ Genau das könnte unter anderem mit dem Projekt „Biosphärengebiet Schwarzwald„ gelingen.

Das bereits konkrete und mit der Gemeinde Häusern abgestimmte Vorhaben sieht vor, dass auf und um das Vereinsgelände ein Outdoorzimmer, ein Platz für Tippis, ein Naturteich und ein auf Pfählen stehendes Plateau im angrenzenden Baumbestand eingerichtet wird. Das Naturfreundehaus mit seinen Sanitäranlagen soll von den künftigen Gästen, die von ausgebildeten Rangern betreut werden, mitgenutzt werden können und bei Schlechtwetter als Unterschlupf dienen soll.

Die jeweils einstimmigen Voten galten folgenden Vorstandsmitgliedern:Vorsitzende Stefani Müller-Schumann (Wiederwahl), stellvertretender Vorsitzender Gerhard Mutter (Neuwahl), Hauskassiererin Helga Pilichiewicz (WW), Vereinskassiererin Bernadette Tröndle (NW), Schriftführer Johannes Gamp (WW), Technikwart Otmar Hetzel (NW), Wanderwart Andreas Müller (NW), Fahrradwart Gerhard Mutter (NW), die Beisitzerinnen Petra Müller und Sabine Mutter sowie die Kassenprüfer Günther Rebholz und Daniel Bermann.

810 ehrenamtliche Stunden

Der Verein verzeichnete 2019 insgesamt 636 Übernachtungen (209 mehr als 2018). Die Mitglieder brachten in dieser Zeit 810 ehrenamtliche Arbeitsstunden ein, legten 81 Kilometer Wanderstrecke zurück und radelten 360 Kilometer weit. Die Vorsitzende lobte den ausscheidenden Wanderwart und stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Mayer: „Du hast einen guten Job gemacht, Manni.“