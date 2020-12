Damit Sprachschüler lernen, wie man die Wörter des noch fremden Idioms ausspricht, gibt es das System der Lautschrift, das spezielle Symbolzeichen bereit hält. Manchmal können aber auch die gewöhnlichen Buchstaben des Alphabets den entsprechenden Zweck erfüllen, wie ein Beispiel aus St. Blasien zeigt. Dort hat ein Geschäft mit dem Werbeschild „Bläck Week“ auf die Rabatt-Woche des Einzelhandels hingewiesen und damit zur Sicherheit noch einmal deutlich gemacht, wie das englische Wort für Schwarz korrekt zu artikulieren ist.

Dass es sich um einen Schreibfehler handelt, dürfte doch wohl auszuschließen sein – schließlich lernt ja jedes Schulkind das Vokabularium des Brexit-Landes. Andererseits: Bei Vorsatz und nicht Fahrlässigkeit hätte der Schriftzug konsequenterweise lauten müssen „Bläck Wiek“, was allerdings noch ein bisschen sonderbarer ausgesehen hätte. Ein Sonderfall in Sachen „bläck“ ist übrigens der Name der bekannten Kölner Mundart-Musikgruppe Bläck Föös. Hier liegt keine Verballhornung unter Verwendung des englischen Worts vor, sondern es handelt sich um den kölschen Ausdruck für nackte Füße (irgendwie muss eine Band ja heißen). Doch zurück zur Rabatt-Woche des Handels. Das Wichtigste bei der ganzen Angelegenheit ist letztendlich nicht das A oder Ä, sondern dass die von der Corona-Krise gebeutelten Läden dank der Preisermäßigungs-Tage wieder etwas Licht am Ende des Tunnels sehen. Oder, um es in der Diktion des St. Blasier Geschäfts auszudrücken: Ordentlich Cäsh in der Kasse haben.