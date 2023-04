Viel Positives hatte der Vorstand der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Waldshut-Tiengen rund um den Vorsitzenden Felix Lehr vor einigen Tagen bei der Jahresversammlung zu berichten. Nachdem viele Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden, konnte der Ausbildungs- und Übungsbetrieb 2022 annähernd zu einem Normalbetrieb zurückkehren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Technische Leiter Ausbildung Patrick Zimmermann berichtete über hohe Ausbildungszahlen. 140 Kinder nahmen an Anfängerschwimmkursen teil und 163 Schwimmabzeichen, sowie 62 Rettungsschwimmabzeichen konnten abgenommen werden. Insgesamt wurden hierbei über 3.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Aufgrund der hohen Nachfrage müssen Wartelisten geführt werden.

Die Wasserrettungsgruppe wurde 2022 zu acht Einsätzen alarmiert und konnte eine Person vor dem Ertrinken retten. Um im Notfall helfen zu können, ist ein hoher Aufwand an Aus- und Fortbildungen nötig, für die über 1800 Stunden ehrenamtlich aufgebracht wurden. Jugendleiterin Annika Morath berichtete von vielfältigen Aktionen für die jüngeren und jung gebliebenen Mitglieder, z.B. am „Wassertag“.

Zahlreiche Ehrungen standen an: Benedikt Zurhove, Robin Maier, Fiona Rüger, Sina Wassmer, Dilana Meta, Hannes Nägele, Doris Müller, Emily Gentner-Lampert, Melanie Moranz, Ben Lehr, Pia Schupp, Jael Gassmann, Marina Senn, Sandra Werner, Burhan Demiroeren, Zara Barreto Proshka und Lara Bauer (jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft); Florian Grieb, Madeleine Huber, Daniel Hippe, Manuel Lienemann, Sebastian Lienemann, Rebecca Westermann, Sylvan Schumann und Tobias Ebner (je 25 Jahre); Michael Hoffmann (40 Jahre), Jürgen Grundwald (50 Jahre); Astrid Kalinowski (60 Jahre); Horst-Dieter Gerstner, Karl Lenhart, Jürgen Ludin (je 65 Jahre) sowie Eugen Stapf (70 Jahre). Mit Verdienstabzeichen geehrt wurden: Lea Käppeler, Annika Henkel, Stefan Heimann (jeweils in Bronze) sowie Saskia Schumann und Savina Winter (jeweils in Silber).