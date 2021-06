von Manfred Dinort

In Tiengen, bei der Villiger GmbH in der Schwarzenbergstraße, wurde gestreikt. Zum Streik aufgerufen hatte die NGG, die Gewerkschaft für Nahrung, Genuss und Gaststätten. Der Ausstand begann am gestrigen Dienstag, 7 Uhr und endete am Nachmittag, 16 Uhr. Mit dem ganztägigen Warnstreik, so Gewerkschaftssekretär Christian Trompeter, habe die Gewerkschaft den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für die Branche erhöhen wollen.

Der Eingang der Villiger GmbH: El Mundo del Tabacco – die Welt des Tabaks. | Bild: Manfred Dinort

Auch in der zweiten Runde hätten die Arbeitgeber kein akzeptables Angebot unterbreitet, beklagte er sich gegenüber dieser Zeitung. Mit 2,2 Prozent sei das Angebot deutlich unter der aktuellen Inflationsrate geblieben. Hinzugekommen wären zwei Leermonate, mit der Auswirkung, so dass die Lohnerhöhung real nur noch bei 1,9 Prozent gelegen hätte. „Wir wollten natürlich einen Anschlussvertrag an den bestehenden Tarifvertrag, der mit dem 30. April endete“, erklärte er. „Das vorliegende Angebot lässt eine Wertschätzung der Angestellten vermissen.“

Am 5. Mai fand bereits ein erster Warnstreik statt. Dabei habe das erste Angebot bei nur 1,2 Prozent gelegen, „ein beschämendes Angebot“. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im vergangenen Jahr Zigarren und Zigarillos im Wert von 737 Millionen Euro verkauft –11,6 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Unternehmen geben selber zu, dass sie sehr gut durch die Krise gekommen sind“, so Christian Trompeter. „Aber sie weigern sich, den Beschäftigten einen fairen Anteil am Erfolg zu geben“.

Am Ende hätten die Beschäftigten sogar weniger Geld im Portemonnaie – „und das, obwohl sie mit Überstunden und Sonderschichten entscheidend zum Erfolg der Firmen beigetragen haben.“ Christian Trompeter: „Unsere Arbeit muss wertgeschätzt werden.“ Die Branche beschäftigt bundesweit rund 1.500 Menschen. Für sie fordert die Gewerkschaft ein Einkommensplus von 5,5 Prozent. In den unteren Lohngruppen sollte es mindestens 75 Cent mehr pro Stunde geben. Kein Stundenlohn dürfe die Marke von 12 Euro unterschreiten. Die Tarifverhandlungen gehen am 17. Juni in die dritte Runde. Sollte es zu keiner Einigung kommen, kündigte die Gewerkschaft an, könnten weitere Arbeitsniederlegungen folgen, auch in Waldshut-Tiengen.