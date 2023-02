Der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen hat sich zur Hauptversammlung im Sportlerheim getroffen. Der Vorsitzende Rainer Feudel äußerte sich zufrieden über das abgelaufene Jahr: Bei den 29 Wanderungen und Veranstaltungen kletterten die Teilnehmerzahlen auf 598 Personen, „deutlich mehr als in den vergangenen Jahren“, sagte er. Besonders gefragt waren die Wanderungen im Markgräflerland, „obwohl das eigentlich nur Spaziergänge waren“, so sein Urteil.

Fahrtkosten steigen deutlich

Sorgen bereiteten dagegen die deutlich gestiegenen Fahrtkosten. „Wenn wir Busse einsetzen, sollten wir mindestens 30 Teilnehmer haben, damit sich die Kosten im Rahmen halten“, so Rainer Feudel. Sorgen bereite auch der fehlende Nachwuchs. „Wenn das so weitergeht, werden wir immense Probleme bekommen“, sagte er.

Die steigenden Kosten wirkten sich auch auf die Jahresbilanz aus, die in die roten Zahlen gerutscht war. Kassiererin Rhuny Tran Schade schlug daher vor, die Beiträge um 10 Euro zu erhöhen. Dazu, so Rainer Feudel, sei eine Satzungsänderung erforderlich. Eine Änderung könne frühestens in der nächsten Hauptversammlung beschlossen werden. Das müsse aber auch gut bedacht werden, „denn im Vergleich zu anderen Ortsvereinen liegen wir bereits an der Spitze“. Jedenfalls würde er dringend von einer Beitragserhöhung für Familien abraten.

Ärger über eingeschränkten Busverkehr

Entrüstet äußerte sich Feudel über die Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr, besonders an den Wochenenden, darunter Verbindungen, die für den Verein besonders interessant seien, wie etwa nach Menzenschwand, Bernau oder Ibach.

Das sei besonders unverständlich in Zeiten, in denen versucht werde, den Individualverkehr stärker einzuschränken. Beschlossen wurde, eine Eingabe ans Landratsamt auf den Weg zu bringen, um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen.

Wegewarte haben viel zu tun

Viel Arbeit gab es wieder für die Wegewarte des Schwarzwaldvereins Waldshut-Tiengen, um die rund 240 Kilometer Wanderwege in Ordnung zu halten. Sie haben mehr als 400 Arbeitsstunden geleistet.

Durch das Waldsterben müssten viele Pfähle für die Wegweiser eingeschlagen werden, da die Bäume weggebrochen oder gefällt sind. Über die Details berichteten Gerhard Pfeff, Hermann Schramm, Alexander Büche und Arthur Gessak. Die Pflege der Internetseite lag in den Händen von Holger Friebe. Spontan erklärte sich Marc Böhme bereit, den Bereich Kultur- und Heimatpflege abzudecken.

Ehrungen und Ausblick

Rainer Feudel nahm auch Ehrungen langjähriger Mitglieder vor: sieben Personen, von denen zwei anwesend waren: Rainer Feudel selbst für 40 Jahre (davon mehr als 20 Jahre als Vorsitzender) und Elisabeth Peters für 25 Jahre. Kleine Gutscheine gab es für die fleißigsten Wanderer.

Für langjährige Treue und Mitgliedschaft beim Schwarzwaldverein gab es Urkunden für den Vorsitzenden Rainer Feudel (40 Jahre) und Elisabeth Peters (25 Jahre). | Bild: Manfred Dinort

Inzwischen wurde das Wander- und Ausflugsprogramm für 2023 fertiggestellt und an die Mitglieder verteilt. Die erste Wanderung findet am 18. März statt, eine Stadtwanderung durch Basel. Schnell ausgebucht war die Reise nach Irland. Trotzdem, so Feudel, könnten noch weitere Personen mitfahren, wenn sie bereit wären, die deutlich gestiegenen Preise in Kauf zu nehmen.