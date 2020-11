Erinnert sich eventuell noch jemand an den schönen Kürbis-Schnitzwettbewerb, der viele Jahre lang stets zu Halloween vom Werbe- und Förderungskreis (W+F) Waldshut veranstaltet wurde und Scharen von Kindern und Eltern vors Rathaus lockte, wo dann die von innen leuchtenden teils grimmig und teils lustig dreinblickenden Schöpfungen zur Preisvergabe begutachtet wurden? Die beliebte Aktion, wenn es sie denn noch gäbe, wäre in diesem Jahr gewiss auch der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Die Pandemie wiederum hat es mit sich gebracht, dass der W+F sich einen durchaus vergleichbaren Wettbewerb ausgedacht hat – mit als Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt. Die Idee, dass Kinder Lebkuchenhäuschen zusammenfügen, phantasievoll gestalten und dann zur Jurierung einreichen, ist so gut angekommen, dass alle 150 kostenlose Knusper-Bausätze in den beteiligten drei Konditoreien längst vergriffen sind. Als Renner erwies sich übrigens auch ein Adventskalender, den die Tourist-Info mit Fotomotiven aus der Stadt und süßen Schoko-Einlagen bereit hielt. Wie zu hören war, ist der Artikel bereits ausverkauft, bevor kommende Woche das erste Türchen zu öffnen ist. Dafür präsentiert das städtische Kulturamt einen eigenen Adventskalender mit audiovisuellem Inhalt, der dank Bereitstellung im Internet in praktisch beliebiger Menge zur Verfügung steht. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Adventszeit ist ja schließlich auch Überraschungszeit.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren