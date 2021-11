Magnus Sauerborn, Multimediabeauftragter der Kaufmännischen Schule: „Die Auszeichnung ist für uns ein Baustein auf einem langen Weg.“ Er verstehe die Digitalisierung als Prozess, der nicht mit einem Titel plötzlich aufhöre oder stehen bleibe. Jetzt gehe es darum, am Ball zu bleiben: „Wir hoffen, es spricht sich herum, dass wir eine digitale Schule sind. Wir wollen die Wirkung nach außen tragen und zeigen, dass hier bei uns etwas passiert.“

Nur ein Projekt der Kaufmännischen Schule war der sogenannte „Maker Space“. In diesem Raum können Schüler und Lehrer mit neuer Licht- und Tontechnik, Computern und vielem mehr beispielsweise Videoprojekte umsetzen. Ein Imagefilm über die Kaufmännische Schule findet sich bereits im Internet. Das Landratsamt Waldshut, Schulträger, hat die Kaufmännische Schule in ihrer digitalen Entwicklung maßgeblich unterstützt. „Ein Glasfaseranschluss war die Grundvoraussetzung für unser gesamtes Vorhaben. Am Netzwerkausbau ist es zuvor oft gescheitert“, erklärt Ralf Scheid, schulinterner Netzwerkberater.

Teamarbeit zahlt sich aus

Sein Kollege Michael Faller bezeichnete den Ausbau sogar als das größte Projekt, das seit über einem Jahr laufe. „Wir stehen trotz allem noch am Anfang der Digitalisierung“, ergänzt Scheid. Unter anderem werde es immer wichtiger, die einzelnen Schulen auch untereinander zu vernetzen und den Schülern der Generation Z, den „digital natives“, den Unterschied zwischen digitalem Spielen und digitalem Arbeiten beizubringen.

Isabella Schlipphack, Schulleiterin der Kaufmännischen Schule, gibt zu: „Ohne die Pandemie wären wir heute nicht da, wo wir jetzt stehen.“ Insbesondere spricht sie ein Lob an das gesamte Kollegium ihrer Schule aus. „So ein Projekt funktioniert nur im Team.“