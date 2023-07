„Nehmt euch Großes vor, wir glauben an euch, alles Gute“ – mit diesen Worten schloss Markus T. Funck, Leiter des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut (HGW), an einem besonderen Abend seine Rede. 81 Schüler hat das HGW am Freitagabend in der Stadthalle Waldshut bei einer festlichen Abiturfeier verabschiedet. Aus den Händen des Schulleiters erhielten sie ihr Abiturzeugnis. Funck nannte das Abiturzeugnis einen wichtigen Schritt der Absolventen auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Träume und Pläne.

Fünfmal 1,0

Fünf Schüler verlassen das HGW mit einem Notenschnitt von 1,0, insgesamt bei 37 steht eine eins vor dem Komma, bei 34 eine zwei und bei 10 eine drei, die Durchschnittsnote des kompletten Abschlussjahrgangs ist 2,1. In Anlehnung an den Namen des Schulleiters, hatten die Abiturienten als Motto für ihre Abschlussfeier „Raus aus dem Funckloch, ab in die Freiheit“ gewählt.

Markus T. Funck griff dies mit Humor und Tiefsinn auf, indem er über die Chancen und Herausforderungen sprach, die eine zunehmend digitale Zukunft mit sich bringen würde. Er forderte die Schulabgänger auf, sich durch digitale Auszeiten die Fähigkeit zu bewahren, konzentriert, ohne Ablenkungen zu arbeiten und sowohl analog wie digital ein wertschätzendes Miteinander zu pflegen.

Zu den Gratulanten, die ans Mikrofon traten, gehörte auch Oberbürgermeister Philipp Frank. Er bekräftigte, dass die Stadt Waldshut-Tiengen ihre Schulen zukunftsfest machen will, dies auch in digitaler Hinsicht. Mit Blick auf die Abiturienten drückte er die Hoffnung aus, dass sie nach dem Hinausgehen in die Welt, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren und dort dann ihre Erfahrungen einbringen.

Zahlreiche Sonderpreise

Fast 20 Sonderpreise wurden neben den Zeugnissen bei der Abiturfeier vergeben. Den Scheffel-Preis für die besten Leistungen im Fach Deutsch erhielt Emilie Widmer. In ihrer Rede blickte sie gemäß dem Motto auf den Begriff Freiheit als dauernden Prozess, der erarbeitet werden muss. Sie bescheinigte dem HGW, mit der Vermittlung von Kompetenzen und Werten eine Art Wegweiser gewesen zu sein. „Auch wenn es nicht immer den Augenschein machte, nehmen wir einiges aus ihrem Unterricht mit“, sagte sie an die Lehrer gerichtet.

Die Absolventen Kyra Braun und Paul Nissel führten souverän und locker durch die Feier. Auch musikalisch hatte die Abschlussfeier viel zu bieten. Abiturienten aus dem Basis- und Leistungskurs Musik spielten im Orchester und am Klavier groß auf, Lehrer Johannes Hauptmann legte einen tollen Rap aufs Parkett.

Die Bilder des Abends:

