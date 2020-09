Ein Besuch auf dem Recyclinghof lohnt sich immer – nicht nur, um den Haushalt endlich wieder einmal von Bergen angehäuften Wertmülls zu befreien. Bisweilen finden sich in den diversen Containern auch interessante Objekte, die andere Anlieferer als für sie selbst nicht mehr brauchbar entsorgt haben.

Auf dem Sammelplatz des Landkreises in Küssaberg-Ettikon etwa war in einem Behälter, der für Keramikabfälle bereit steht, ein spezieller Fund zu machen. Er führt nach Waldshut, genauer gesagt in die Rheinstraße. Dort betrieben der vor vielen Jahren verstorbene Ofenbaumeister Friedrich Durst (bekannt aus der Traditionsvereinigung Alt-Waldshut als deren erster Vorsitzender nach der Gründung) und dessen Familie einst ein Geschäft für Kunsthandwerk. Und aus dem stammen, wie einem Aufkleber auf der Rückseite zu entnehmen ist, mehrere Zierkacheln, die nun in der Stahlmulde ein tristes Ende gefunden hatten. „Handgemalt“ steht in Schreibschrift jeweils auf der mit einem grünen Filzkarton versehenen Rückseite. Eines der Exemplare zeigt eine Ansicht des Hexenturms im Wallgraben, ein anderes das Obere Tor. Mit einer Glasur versehen, sind sie eigentlich für eine gefühlte Ewigkeit gemacht – bei sachgemäßer Behandlung. Während die Hexenturm-Kachel den Wurf in den Container ohne Blessuren überstanden hat, ist das Motiv mit dem Tor an der Seltenbachbrücke leider zu Bruch gegangen. Zum Glück ist die Vorlage erhalten geblieben, was keine Selbstverständlichkeit ist: Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Überlegungen, das damals baufällige historische Wahrzeichen an der Stadtpforte abzureißen.