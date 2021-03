von Dominik Rimmele

Einen Tag vor seinem 93. Geburtstag starb am 30. März in seiner Heimatstadt Meßkirch der frühere katholische Waldshuter Pfarrer Heinrich Heidegger. 1971 kam er als Pfarrer von St. Blasien in den Landkreis Waldshut und hatte auch die Gemeinde Albtal-Schlageten mitzuversorgen.

Große Verdienste erwarb er sich bei der Renovierung des Domes, dessen 200-Jahrfeier und bei der Errichtung der Sozialstation sowie des Theophil-Lamy-Hauses. 1972 bis 1977 war er zusätzlich der letzte Dekan des alten Dekanates St. Blasien, dann Kämmerer (also Stellvertreter) des durch die Dekanatsreform vergrößerten Dekanates Waldshut und von 1983 bis 1994 dessen Dekan.

Von 1991 bis 1994 war er Pfarrer von Waldshut – der letzte, dessen gesamte Dienstzeit sich auf die Pfarrei Liebfrauen Waldshut und ihre Filiale St. Pankratius Eschbach beschränkte. Mit seiner Haushälterin Maria Krom zog er ins Waldshuter Pfarrhaus in der Marienstraße 8 und unterzog es im Jahr 1992 einer Außenrenovation.

Im Haus Wallstraße 2 richtete Heidegger die Religionspädagogische Medienstelle ein und einen Raum für das Pfarrarchiv, dessen Ordnung ihm am Herzen lag. Trotz seines schon vorgerückten Alters stand er neuen Ideen offen gegenüber. Zur Information aller Gemeindemitglieder führte er neben der bereits bestehenden Gottesdienstordnung den Pfarrbrief ein.

Neffe des Philosophen

Nach seiner Zeit in Waldshut war er als priesterlicher Mitarbeiter in Lengnau im Schweizer Kanton Aargau und später in seiner Heimat Meßkirch tätig. Hier betreute er die Seniorenheime und engagierte sich in der Integration von Aussiedlerfamilien.

Als Neffe des Philosophen Martin Heidegger und Meßkircher Urgestein war er ein gerne gesehener und beliebter Bürger. „Viele Gottesdienste, Feiern und Begegnungen werden vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben. Seine liebenswürdige und väterliche Art, sein Mitdenken und seinen tiefsinnigen Humor werden wir sehr vermissen.“ Dies schreibt der Meßkircher Pfarrer und Dekan von Sigmaringen, Stefan Schmid.

Wie schon in St. Blasien bei der Domrenovierung und in seiner Zeit in Waldshut setzte sich Heinrich Heidegger auch in seinen letzten Lebensjahren mit der Geschichte auseinander. Unter anderem mit seinem Verhältnis zu seinem berühmten Onkel durch ein im Jahr 2012 im Buchhandel erschienenes Interview, aber auch mit den Biografien verstorbener Priester, die im Jahrbuch Freiburger Diözesanarchiv abgedruckt wurden.

Die Beerdigung von Heinrich Heidegger in Meßkirch findet aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie im engsten Kreis statt.