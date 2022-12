von Katharina Vogelbacher

Die Lichter gehen aus, erste Töne von „Stille Nacht“ tönen aus dem Saxofon eines Weihnachtsmanns, der musizierend das Zirkuszelt durchschreitet. So eröffnet der Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus die Jubiläumsshow „Jubilee“. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gastiert der Zirkus wieder bis zum 8. Januar im Gewerbepark Hochrhein in Waldshut-Tiengen.

Über den Köpfen der Besucher schweben die Trapezkünstler. | Bild: Katharina Vogelbacher

Mario Frank balanciert sieben Stühle auf seinem Kinn, Dromedare rennen durch die Manege: So aufregend geht es zu im diesjährigen Programm des Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus. Das rund zweistündige Programm bringt Klassiker des Zirkus‘ wie Trapezkünstler oder Walzer tanzende Dressurpferde zurück in die Manege, aber auch ungewohnte Gäste wie Tauben und atemberaubende Feuerspucker. In den kurzen Pausen zwischen den Akteuren unterhält der Clown Sorokin charmant und spielerisch das Publikum, sodass Alt und Jung keine Langeweile haben.

Insgesamt 40 Kilogramm balanciert Mario Frank auf seinem Kinn. | Bild: Katharina Vogelbacher

Veranstalter sind mit Premiere zufrieden

Nach dem Premierenwochenende zieht der Zirkus Zwischenbilanz: „Wir sind begeistert.“ Maria Frank, die Betreiberin, hat die ersten Vorstellungen als positiv empfunden. Die Zuschauer seien treu geblieben und viele Stammkunden seien zurück. Aber auch neues Stammpublikum sei dazugewonnen worden, erklärt Frank.

Die Aufführungen Der Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus läuft unter der Woche täglich um 16 Uhr, bis auf freitags, dort finden Vorstellungen um 15 und 19 Uhr statt. An Silvester, Samstag, 31, Dezember, gibt es eine Aufführung um 16 Uhr. An Neujahr ist Ruhetag. Am Sonntag, 8. Januar, beginnt die letzte Vorstellung um 15 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information in Waldshut erhältlich, täglich an der Zirkuskasse von 11 bis 12 Uhr, oder ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Das Zirkuszelt steht an der Alfred-Nobel-Straße im Gewerbepark Hochrhein.

Zwar steht der Zirkus nicht mehr neben dem Obi-Baumarkt wie früher, aber die Besucher würden ihn trotzdem noch finden. „Wir werden wieder herzlich willkommen von den Gästen aus Waldshut-Tiengen“, schwärmt Frank. Auch die Unterstützung durch die Tourist-Information sei hilfreich, über die der Ticketverkauf läuft und bei der Fragen zu den Vorstellungen eingehen.

Am Luftring verzaubern die Akrobaten die Gäste mithilfe der Tauben. | Bild: Katharina Vogelbacher

Schwerer Neubeginn nach Corona

Der Weg zurück in die Manege sei nicht leicht gewesen. „Viele Artisten und Mitarbeiter haben sich wegen Corona anders orientiert, und es war schwer, die Show dieses Jahr wieder aufzustellen“, erzählt Frank. Doch jetzt ist das bunte Geschehen wieder zurück, auf Wunsch der Zuschauer auch mit beliebten Akts wie der Seifenblasenshow und dem flinken Chefkoch Linguini, dessen Teller durch die Manege wirbeln.

Nicht nur Stühle, sondern auch ein Schwert kann Mario Frank auf seinem Kinn balancieren. | Bild: Katharina Vogelbacher

Der Weihnachtszirkus freue sich immer über Wünsche und Anregungen des Publikums, auch Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen. „In diesem Zirkus steckt unser Herzblut“, sagt Frank.