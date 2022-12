von Ursula Freudig

Die Stadt Waldshut-Tiengen ist auf dem Weg, den fairen Handel mit konkreten Maßnahmen und Angeboten zu unterstützen. Im Oktober hat der Gemeinderat beschlossen, „Fairtrade-Stadt“ zu werden und hierfür geforderte Kriterien zu erfüllen. Ziel der groß angelegten Kampagne ist es, das Bewusstsein für den fairen Handel zu wecken und zu vertiefen und mehr faire Produkte in Umlauf zu bringen.

Nach dem Beschluss des Waldshut-Tiengener Gemeinderats erfolgte kürzlich der nächste Schritt. Da der Weg zur Fairtrade-Stadt gemeinsam mit möglichst vielen engagierten Bürgern gegangen werden soll, hatte die Verwaltung zu einem Treffen eingeladen. Ideen für eine nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Waldshut-Tiengen wurden gesammelt.

Der faire Handel Die Handelsbeziehungen zwischen reichen Industrieländern und armen südlichen Produktionsländern gerechter zu gestalten, ist Ziel des fairen Handels. Faire Preise garantieren den Produzenten, meist Kleinbauern, eine angemessene und verlässliche Vergütung ihrer Produkte, wodurch faire Produkte in der Regel etwas teurer sind als vergleichbare, die nach den Gesetzen des Weltmarkts gehandelt werden. Billigpreise für Produkte aus Drittländern beruhen oft auf Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Waren aus fairem Handel sind mit dem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet. Mittlerweile hat so gut wie jeder Supermarkt und Discounter ein gewisses Sortiment an Fairtrade-Produkten im Angebot. Informationen im Internet (www.fairtrade-deutschland.de ). Der Weg zur Fairtrade-Stadt Fünf Kriterien müssen für eine Bewerbung zur Fairtrade-Stadt erfüllt werden: Gemeinderatsbeschluss, Steuerungsgruppe und Geschäfte, Cafés und Restaurants (Anzahl abhängig von der Einwohnerzahl), die mindestens zwei faire Produkte anbieten. Als viertes Kriterium müssen öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine und Kirchengemeinen gewonnen werden, die mit Bildungsaktivitäten über den fairen Handel aufklären und Produkte aus fairem Handel anbieten. Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Zusammenarbeit mit lokalen Medien, muss als fünftes Kriterium nachgewiesen werden. Mehr als 800 Städte in Deutschland dürfen sich bereits Faitrade-Stadt nennen. Informationen im Internet ( www.fairtrade-towns.de ). Zu erreichen sind die Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung, Silke Padova und Jacqueline Scheuch, unter der E-Mail Adresse (fairtrade@waldshut-tiengen.de).

Rund 20 interessierte Personen, unter ihnen Lehrer, Schüler des Hochrhein-Gymnasiums und Vertreterinnen der beiden Waldshuter-Tiengener Weltläden, waren hierfür im Musiksaal des Hochrhein-Gymnasiums zusammen gekommen. Vanessa Edmeier, Geschäftsführerin der Hochrheinkommission, moderierte. Silke Padova stellte die Kampagne vor. Sie betreut zusammen mit Jacqueline Scheuch bei der Stadtverwaltung das Projekt.

Vanessa Edmeier (links) moderiert die Runde im Hochrhein Gymnasium zum Thema „Fairer Handel“. | Bild: Ursula Freudig

„Es geht nicht darum, das Logo „Fairtrade-Stadt“ zu haben, sondern es ernst zu nehmen und mit Leben zu erfüllen, wir wollen Leute finden, die mitgehen“, sagte Padova. Das abschließende Ziel des Treffens, eine Steuerungsgruppe mit engagierten Menschen zu bilden, die zusammen mit der Stadtverwaltung den Weg zur Fairtrade-Stadt organisieren, koordinieren und lebendig und nachhaltig gestalten, wurde erreicht. Mit der Steuerungsgruppe hat Waldshut-Tiengen jetzt ein weiteres Kriterium für die Bewerbung zur „Fairtrade-Stadt“ erfüllt.

Die Steuerungsgruppe, die Waldshut-Tiengen den Weg zur Fairtrade-Stadt“ ebnet, von links: Jacqueline Scheuch und Silke Padova (Stadtverwaltung), Marc Böhme, Ruby Nijem (Schülerin Hochrhein-Gymnasium), Barbara Kläsle (Weltladen Tiengen) und Felix Bürk, Paul Vögtle, Daniel Liske (Lehrer) und Frederic Bartholomä (alle Hochrhein-Gymnasium Waldshut) sowie Philipp Haupt (Fairtrade-Stiftung Max Havelaar Schweiz) und Florian Riegger (freiberuflicher Umweltbildungsreferent). | Bild: Ursula Freudig

Im Zuge des Treffens konnten schon etliche, in Dreiergruppen erarbeitete Ideen, in konkretere Bahnen gelenkt werden: Vorträge und Workshops zum Thema fairer Handel sollen an verschiedenen Orten stattfinden und sogenannte Botschafter das Thema „Fairer Handel“ in Schulen, Einrichtungen und vielleicht auch Cafés und Restaurants hineintragen.

In Dreiergruppen (hier von links Felix Bürk, Daniel Liske und Jörg Kasseckert) werden Ideen gesammelt, wie im privaten und öffentlichen Bereich faire Aktionen und Produkte Fuß fassen können. | Bild: Ursula Freudig

Angeregt wurde eine App, die anzeigt, wo in der Gegend faire Produkte erhältlich sind. Verbunden mit dem Gemeinderatsbeschluss, ist der Ausschank von fairem Kaffee und fairem Tee bei allen Sitzungen der Stadtverwaltung. Und beim kommenden Neujahrsempfang wird die Stadt zusammen mit Schülern des Hochrhein Gymnasiums einen Stand aufstellen, bei dem es um den fairen Handel geht.

Die Stadt Waldshut-Tiengen ist auf ihrem „fairen Weg“ in bester Nachbarschaft. Der Landkreis ist erst kürzlich als Fairtrade-Landkreis ausgezeichnet worden und das Hochrhein-Gymnasium ist ‚frisch gebackene‘ Fairtrade-Schule, voraussichtlich im Februar ist die offizielle Feier zur Verleihung des Zertifikats, das zwei Jahre gültig ist.