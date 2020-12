„Der erste Schnee liegt hinter uns, die Fußgängerzonen erleuchten in weihnachtlichem Glanz und überall liegt Weihnachten in der Luft.“ Die Sehnsucht nach der vertrauten Normalität spiegelt sich wieder in diesen Worten, die ein Waldshuter Geschäft mit seinem Kundenrundbrief verschickt hat – nicht in einer beliebigen früheren Adventszeit, sondern im Corona-Krisenjahr 2020. Tatsächlich fehlt in der Kaiserstraße jener Zauber, der Jahr für Jahr mit dem nun wegen der Pandemie ausgefallenen Weihnachtsmarkt zwischen den Toren einzieht.

Umso mehr dürfen Passanten sich über die wenigen Angebote freuen: Etwa die frisch gerösteten Kastanien vom Stand des Maroni-Manns oder die deftigen Gerichte aus der Schupfnudel-Bude. Und auch die Krippe des Werbe- und Förderungskreises ist präsent. In der Nähe des Rathauses aufgebaut, können die handgeschnitzten Figuren aus dem Erzgebirge bestaunt werden, die sich im Laufe der Jahre in dem Hüttchen versammelt haben. Das erste Exemplar wurde von den Thüringer Weihnachtsmarkt-Händlern gestiftet, die weiteren Skulpturen nach und nach durch andere Spender, die übrigens auf der Rückwand der Krippe verewigt sind. Noch ist das Ensemble nicht komplett. Denn die drei Weisen aus dem Morgenland waren ja nicht zu Fuß unterwegs: „Das Kamel fehlt noch“, meint Heike Stoll vom Werbe- und Förderungskreis. Wer weiß, vielleicht findet sich ja ein Spender für das Höckertier, wenn im kommenden Jahr hoffentlich die Pandemie überwunden ist und es wieder heißt: „Überall liegt Weihnachten in der Luft.“