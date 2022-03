von Manfred Dinort

Als einen Erfolg bezeichnete Ortsvorsteher Matthias Schupp die Eschbacher Bürgerversammlung, die zum zweiten Mal über das Internet abgehalten wurde. „Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, auch im Nachhinein war es eine gelungene Sache“, sagte Schupp in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Auch das Rehessen sei gut angekommen, es wurden 62 Essen bestellt und vom Sportverein bis an die Haustüre gebracht.

Tempolimit

Viele Eschbacher Bewohner sprechen sich für ein Tempolimit im ganzen Dorf aus. Bisher wurde lediglich eine Tempo-30-Zone im Bereich des Gemeindehauses und dem Kindergarten eingeführt. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Petra Obrist meinte, da sollte sich doch jeder erstmal an die eigene Nase fassen und sein Tempo den Gegebenheiten anpassen. Beim Kindergarten gäbe es zwar ein Tempolimit, „aber da halten sich längst nicht alle dran“. Auch der Ortsvorsteher wandte sich gegen ein generelles Limit. Durchs Dorf, vorbei am Sportplatz, bis hin zur Ziegelhütte, das sei eine sehr lange Strecke, „das halte ich nicht für sinnvoll“.

Waldshut-Tiengen Zum zweiten Mal finden in Waldshut-Tiengens Ortsteilen keine traditionellen Bürgerversammlungen statt Das könnte Sie auch interessieren

Das sei „ein absolutes Geht-Nicht“, so äußerte sich auch Andreas Zieringer. Bevor man neue Beschlüsse fasse, seien nochmals Geschwindigkeitsmessungen erforderlich. Kerstin Schupp fand, dass es einzelne „brenzliche Stellen“ gäbe. Dabei müsse man aber auch an die Kindergarteneltern appellieren, „Mütter und Väter, die ganz schön angerauscht kommen, wenn sie ihre Kinder zur Kita bringen oder abholen“. Da sollte man erst mal bei sich anfangen, meinte sie. Sie hielt auch deshalb Messungen für erforderlich, „da die Geschwindigkeit doch sehr oft subjektiv wahrgenommen wird“.

Ein großes Problem seien der Sportplatz und die Sportler: „Die fahren auf dieser Strecke wie die Säue“, so sah es Andreas Zieringer. Auch seitens der Besucher gab es kritische Anmerkungen zum Thema schnelles Fahren. Der Ortschaftsrat sprach sich für eine Ortsbegehung mit einem Vertreter des städtischen Ordnungsamtes aus, um festzustellen, was, wo und wann möglich und machbar wäre.

Waldshut-Tiengen Raser haben schlechte Karten: Überall im Stadtgebiet könnte der mobile Blitzer stehen Das könnte Sie auch interessieren

Bücherschrank

Bereits im vergangenem Jahr kam aus der Bürgerschaft der Vorschlag, im Gemeindehaus einen öffentlichen Bücherschrank einzurichten, um sich kostenlos Bücher ausleihen zu können oder selbst Bücher einzubringen. „Keine schlechte Idee, man könnte es ja mal probieren“, so die Resonanz im Ortschaftsrat. Es bestünde dann aber auch die Gefahr, so wandte Andreas Zieringer ein, dass die Bürger dann den Schrank nutzen könnten, um ihre alten Bücher zu entsorgen. Daher müsse man auch jemanden haben, der die Bestände regelmäßig kontrolliert und aufräumt. Problem sei auch, einen Standort zu finden, der jederzeit zugänglich sei. Beschlossen wurde, einen Schrank zu beschaffen, die Einzelheiten noch abzuklären und Regeln einzuführen.

Freies WLAN

Der Ortschaftsrat hat außerdem beschlossen, Standorte für ein freies WLAN anzubieten. In Frage kämen der Bereich Gemeindehaus mit dem Kolpingraum, der Sängerklause, dem Gemeindesaal und der Hofplatz. Allerdings, so meinte Andreas Zieringer, sei es der Sinn dieser Plätze, sich zu treffen, sich auszutauschen, nicht aber, um mit seinem Handy rumzuspielen.

Häuser und Leute

Ein großes Lob gab es in der Sitzung für Markus Wassmer, der im vergangenen Jahr den Bildband „Eschbacher Leute und ihre Häuser“ herausgegeben hatte. Dabei stand ihm Stefanie Wochner zur Seite. Matthias Schupp: „Das Buch enthält tolle Impressionen und professionelle Bild.“ Es habe eine rege Nachfrage gegeben und es seien nur noch wenige Exemplare verfügbar.

„Eschbacher Leute und ihre Häuser“ heißt der Bildband, der von Markus Wassmer (Mitte) herausgegeben wurde. Dabei stand ihm Stefanie Wochner zur Seite. In der Sitzung überreichte Ortsvorsteher Matthias Schupp den beiden Autoren im Namen des Ortschaftsrates ein Präsent. Bild: Manfred Dinort

Bürgerfragen

Angesprochen wurde in der Sitzung die Engstelle beim Gasthaus „Ochsen“, an der es im vergangenen Sommer nach starken Regenfällen zu Überschwemmungen gekommen war. Dazu erklärte Matthias Schupp, dass die technischen Details noch geklärt werden müssten, aber mit Bauarbeiten und mit dem Einbringen eines zweiten Gitters sei wohl erst im nächsten Jahr zu rechnen. Bemängelt wurde, dass die Ortsverbindung nach Gaiß inzwischen als Durchgangsstraße genutzt werde. Der Ortsvorsteher sah es so: Für viele sei das der kürzeste Weg, da müsse jeder selbst abwägen, welche Strecke für ihn verhältnismäßig sei. „Grundsätzlich aber“, so meinte der Ortsvorsteher, „haben wir ein sicheres Dorf“.