Teilwahlen des Vorstands und die Zukunft des Vereins sind die Hauptthemen bei der Hauptversammlung der Kleingärtner Waldshut-Tiengen gewesen. Heidi Schlenkrich stellte ihr Amt als Schriftführerin nach 40 Jahren zur Verfügung. Neu gewählt wurde Urs Humbel. Joachim Kochan hat das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Angelo Nisco übernommen. Die Beiden tauschen ihre Ämter. Neu bei den Beisitzern sind Ursula Porz und Eduard Dingis.

„Wie geht es weiter mit dem Verein? Wenn er in der jetzigen Form bestehen soll, braucht es Leute, die mitmachen wollen im Verein“, wandte sich der Vorsitzende Peter Stoll an die versammelten Mitglieder. Grillen und im Garten sitzen sei schön und gut, aber das sei nicht alles. „Wie soll die Anlage in zehn Jahren aussehen? Denkt um, übernehmt Verantwortung, sonst geht der Verein zugrunde“, mahnte er. Er sei seit 16 Jahren im Vorstand, in zehn Jahren werde er das Amt nicht mehr haben. Früher sei es ein anderes Vereinsdenken gewesen. Sonntags zum Frühschoppen seien immer einige Mitglieder gekommen. „Es wäre schön, wenn der eine oder andere käme“, sagte Peter Stoll.

2022 habe es einen Gartenhock gegeben, dieses Jahr sei ein Hock für Juni geplant. „Wir haben 103 Gärten, da erwarte ich mehr Teilnehmer, nicht immer die gleichen Gärtner“, mahnte Stoll. Sie müssten auch die Gemeinschaft pflegen. Arbeitsdienste seien einmal im Monat. Eventuell müsste sich ab Juni einmal täglich jemand um die sanitären Anlagen kümmern. Bis jetzt habe das seine Frau gemacht, aber sie könne im Moment nicht. Zur Überbrückung habe er dies übernommen, wolle es aber auf ein Mitglied übertragen.

Geplant habe er auch einen Tagesausflug, eventuell mit der Fähre. Ein Mitglied hatte einen Besuch bei der Bundesgartenschau in Mannheim angeregt. Ein anderes Mitglied hatte das Aufhängen anderer Schaukästen vorgeschlagen, damit mehrere Termine gleichzeitig und zeitnah veröffentlicht werden könnten.