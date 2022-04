von Stefan Kurczynski

Oftmals ist es bei Vereinen so, dass das ein oder andere Mitglied bei den Hauptversammlungen nicht teilnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer.

Aus diesem Grund hatte sich Kirsten Kürten, die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Tiengen, überlegt, eben diese Mitglieder persönlich aufzusuchen und ihnen für ihre langjährige Mitgliedschaft im Ortsverband zu danken und ihnen eine dementsprechende Urkunde, eine Ehrennadel und ein Präsent zu überreichen.

Auch Hans-Otto Schmid aus Tiengen wurde für zehn Jahre Treue von der Vorsitzenden Kirsten Kürten ausgezeichnet. | Bild: Stefan Kurczynski

So auch in der vergangenen Woche. Kürten zeichnete in Tiengen Marion Langner, die durch einen schweren Unfall eine Behinderung erlitt, und deren Mutter Sieglinde Bordien aus. Beide wurden für ihre zehnjährige Treue und Zugehörigkeit zum Sozialverband geehrt. Ihnen wurde eine Urkunde, ein Präsent und die silberne Treuenadel überreicht. Anschließend besuchte Kürten Hans-Otto Schmid in Tiengen. Auch er bekam für zehn Jahre Treue und Zugehörigkeit eine Urkunde, die silberne Ehrennadel sowie ein Präsent ausgehändigt.