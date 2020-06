von Susanne Schleinzer-Bilal

Zu vier Jahren Haft und Einziehung von Wertersatz hat Richterin Maria Goj vom Amtsgericht Waldshut einen 35-jährigen Angeklagten verurteilt, der zur Zeit in der Justizvollzugsanstalt in Waldshut einsitzt. Zu Last gelegt wurden ihm vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen in Tateinheit mit Trunkenheit, Diebstahl und Urkundenfälschung sowie Diebstähle in sieben Fällen und versuchte Diebstähle in zwei Fällen in Verbindung mit Sachschäden. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Christina Siegfried, hatte für vier Jahre Haft plädiert. Verteidiger Waldemar Efimow dagegen für sieben Monate. Der Angeklagte hatte bereits vor Prozessbeginn angekündigt, egal wie das Urteil ausgehe, in Revision gehen zu wollen.

Am zweiten und letzten Verhandlungstag wurden erneut sechs Zeugen gehört. Die Zeugen, zum Teil Inhaber von Hotels oder Pensionen , hatten den Angeklagten als unauffällig beschrieben. Von übertriebenem Alkoholkonsum hätten sie nichts bemerkt. Gutachter Bernhard Röhr gab ebenfalls seine Stellungnahme ab. Der 35-Jährige wird stellenweise als aufbrausend und sich selbst überschätzend beschrieben. Er sei bei den Taten stets zielsicher vorgegangen. Lediglich bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss sei er vermindert steuerungsfähig gewesen. Ansonsten könne er keine Hinweise auf eine verminderte Steuerungs-oder Schuldfähigkeit erkennen. Ebenso wenig eine krankhafte Alkoholisierung.

Geständnis für zwei Taten

Die Trunkenheitsfahrt und den Einbruch in ein Hotel habe der Angeklagte gestanden, erklärte Staatsanwältin Siegfried. Für die anderen Taten sehe sie eine Indizienkette, die auf ihn als Täter schließen ließen. So seien die Taten immer in der Nähe seines Wohn-oder Arbeitsplatz erfolgt. Auch die Vorgehensweise sei immer gleich gewesen. Dazu sei der Angeklagte einschlägig vorbestraft und dazu bewährungsbrüchig geworden. „Ich sehe hier eine hohe kriminelle Energie“, erklärte Siegfried.

Die Angaben des Angeklagten könnten teilweise nicht widerlegt werden, sagte wiederum Verteidiger Efimow. Er sei wohl zur Tatzeit an den besagten Orten gewesen, aber nur weil er dort Kontakte gehabt habe. Auch die immer gleiche Vorgehensweise sehe er als „nichts Besonderes“. Der Angeklagte habe nur die Taten begangen, die er eingeräumt habe, schloss der Verteidiger.

„Sie wollten uns glauben machen, dass Sie ständig volltrunken waren um dann in eine Entziehungsanstalt gehen zu dürfen“, hielt Richterin Goj dem Angeklagten vor. Er habe die Taten nur dann eingeräumt wenn es nicht anders gegangen war, so die Richterin. Es gebe zu viele Indizien, die auf ihn hinwiesen, erklärte Goj. Sie sei überzeugt, dass er und sein Mittäter die Taten begangen hätten. Es habe ein Zusammenspiel von verschiedenen Spuren gegeben.