Zur Hauptversammlung hat das Akkordeon-Orchester Tiengen in die Vereinsgaststätte des FC Tiengen eingeladen. Die Vorsitzende Antonia Gremmelspacher freute sich, rund 20 Mitglieder begrüßen zu können, darunter einige Ehrenmitglieder. Schriftführerin Diana Zumpe gab einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Anfang April, nach der Corona-Pause, wurde wieder geprobt, zunächst noch mit Maske. Der erste Auftritt fand anlässlich des Schwyzertags auf einer Bühne in der Innenstadt, unterhalb der Schlosstreppe, statt. Eine Woche später lud das Orchester im Rahmen der Waldshut-Tiengener Sommernächte zum Dämmerschoppen am Storchenturm ein. Den nächsten Auftritt gab es beim Oktoberfest in Dangstetten.

Dann wurde fleißig für das Jahreskonzert geprobt, das mit vielen Besuchern Anfang Dezember über die Bühne ging. „Wir haben ein abwechslungsreiches Programm geboten, die 150 Besucher waren begeistert“, sagte die Schriftführerin. Derzeit laufen die Proben für das Kirchenkonzert am Sonntag, 23. April, 17 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche. „Es ist schön, nach der langen Corona-Pause wieder ein normales Jahr vor sich zu haben“, sagte Antonia Gremmelspacher. Über den Kassenstand, der mit einem großen Jahresfehlbetrag schloss, berichtete Rechnerin Renate Dörflinger. Iris Strittmatter bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. „Ernüchternde Zahlen“, kommentierte die Vorsitzende.

Positiv bewertete Dirigentin Marlene Adam das Jahreskonzert 2022. „Ein breites Programm auf hohem Niveau“, sagte sie. „Wir werden versuchen, das weiter auszubauen und nicht nur das zu spielen, was auch andere Vereine bieten.“ Bei den Vorstandswahlen gab es keine wesentlichen Änderungen. Der vakante Posten des zweiten Beisitzers wurde mit Markus Milvich besetzt. In ihrem Ausblick hob die Vorsitzende das Kirchenkonzert am 23. April hervor, den Dämmerschoppen zum Schwyzertag, das Probewochenende am 18. und 19. November und das Jahreskonzert am 10. Dezember.