Was hat ein Stadtrat während der Sitzung draußen vor der Tür verloren? Gönnt er sich eine Zigarette? Die andere Variante ist, dass er wegen Befangenheit von der Abstimmung ausgeschlossen wurde. Gleich drei Ratsmitgliedern von Waldshut-Tiengen passierte das, als im November vor 30 Jahren über die Vergabe der Betreuung des noch nicht ganz fertigen Kornhaus-Parkhauses abgestimmt wurde. Beworben hatten sich der Werbe- und Förderungskreis (W+F) und ein auswärtiger Interessent.

Die Befangenen

Als erster klinkte sich Stadtrat Hans Studinger aus der nichtöffentlich geführten Debatte aus. Grund: Als Vorsitzender des W+F erklärte er sich freiwillig für befangen. Da stand er nun und kam sich einsam vor. Mit einem Mal öffnete sich die Tür und Oberbürgermeister Dresen verließ die Arena. Die Stadträte müssten, so erklärte der Rathauschef, den Rausschmiss erst entscheiden, ob nicht auch er befangen sei. Warum? Weil seine Frau als Einzelhändlerin dem W+F angehörte.

Und der Dritte ließ nicht lange auf sich warten: Stadtrat Adolf Bornhauser, der mit dem W+F eigentlich nicht viel am Hut hatte, wie er meinte, allerdings zahlendes Mitglied war – und deswegen in der Ratsrunde als befangen galt. Inzwischen ließ Dresen Bier auftischen, damit die Verbannung nicht gar so trocken verlief. Jetzt ließ es sich gemütlich darüber spekulieren, was da hinter verschlossener Tür wohl beratschlagt werde. Sollte man ihn tatsächlich für befangen erklären, schätzte Dresen die Situation ironisch ein, dann müsse seine Frau wohl aus dem W+F austreten, da er sonst in Sachen Parkhaus überhaupt nicht mehr mitreden könne, „doch trennen werde ich mich von meiner Frau deshalb nicht“, erklärte er den Mitwartenden.

Nach mehr als zwei Stunden fasste der von Bürgermeister Beck geleitete Gemeinderat den Beschluss, die vom W+F noch zu gründende Parkhausgesellschaft mit der Betreuung zu beauftragen. Die Frage jedoch, ob Bornhauser und Dresen tatsächlich befangen waren, blieb offen. Was letztlich egal war, denn alle drei Verbannten hätten vermutlich genau so abgestimmt wie die drin am Ratstisch verbliebenden Gremiumsmitglieder.