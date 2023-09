Waldshut-Tiengen (pm/sav) Die Jagdhornbläser Hotzenwald unter der Leitung von Otmar Skodzek haben bei einer Matinee in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut gespielt. Vor mehr als 60 Zuhörern wurde – passend zur Ausstellung „Wild Wald, Stadt“ – ein buntes Programm präsentiert: Musik unterschiedlichster Epochen aus Deutschland, Österreich und Frankreich ließen die fünf Jagdhornbläser auf den Parforcehörnern in ES erklingen, berichtet die Stoll-Vita-Stiftung in einer Mitteilung. Insbesondere die zahlreichen französischen Kompositionen hatten es dem Publikum angetan: Stücke wie „Le Point du Jour“, das aus dem 18. Jahrhundert datiert, „Le Clocher de Dampierre“, „Les Echos des Vosges“, „La Fête au Château“, „Hommage aux Piqueux“ und andere brachten französisches Flair in die konzertante Jagdmusik, schreibt die Stoll-Vita-Stiftung in ihrer Pressemitteilung.

Im Programm durften auch klassische deutsche Stücke des Jagdvergnügens wie „Ein Jäger aus Kurpfalz, „Kein schöner Land“, „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ nicht fehlen. Bernhard Huber führte das begeisterte Publikum auf unterhaltsame Weise mit Gedichten, Anekdoten und fundiertem Wissen über Jagdhörner durch das Programm, schreibt die Stiftung in der Mitteilung.

Die Jagdhornbläser Hotzenwald wurden 1999 aus einem Zusammenschluss von Reitern und Jägern gegründet. Aktuell musizieren sechs Bläser unter der Leitung von Otmar Skozdek auf dem Parforcehorn in Es. Wer Lust hat, sich der Jagdhornbläsergruppe anzuschließen, kann sich bei Bernhard Huber unter der Telefonnummer 07754 7335 melden.