Ein Großkanu mit zehn Plätzen ist auf dem Hochrhein ein seltener Anblick. Umso mehr erregte der 10er-Mannschafts-Kanadier, so die offizielle Bezeichung für das außergewöhnliche Gefährt indianischen Ursprungs, am 24. Juli 1991 bei seiner Ausflugsfahrt auf dem Fluss die Neugier der Menschen am Ufer. Woraus dramatische Stunden wurden, als das Kanu im Lauffen bei Kadelburg kenterte und einer der zehn Insassen nicht mehr aus dem Wasser auftauchte. Jetzt begann eine große Suchaktion.

Bei den Bootsinsassen handelte es sich um eine Gruppe von sechs Erwachsenen und vier Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren. Es waren Arbeitskollegen eines Rheinfelder Betriebs – darunter der Bootsbesitzer – sowie Angehörige. Das Großkanu hatte seinen Liegeplatz in Schwörstadt.

Von dort war die Gruppe im Sommer vor 30 Jahren den Rhein bis nach Lottstetten-Balm gepaddelt. Bei der Rückfahrt am Nachmittag des 24. Juli geriet das Kanu in den Stromschnellen des Lauffen in Schwierigkeiten und kippte in Höhe der Felswand um. Fünf der sechs Erwachsenen sowie zwei Kinder konnten sich selbst ans Ufer retten. Zwei mit Schwimmhilfen ausgerüstete Kinder wurden von Campern in Höhe der Wutachmündung aus dem Rhein geborgen, der nach Regenfällen der Tage zuvor reichlich Wasser führte.

Nicht wieder aufgetaucht war ein 57-jähriger aus Schwörstadt, weshalb Feuerwehr und DLRG Waldshut alarmiert wurden. Sie suchten mit Tauchern und Booten das Rheinufer vom Lauffen bis zum Kraftwerk Dogern ab. Deutsche Grenzschützer, Schweizer Zöllner, die Rheinfähre und ein Polizeihund wurden ebenfalls in die Suchaktion eingeschaltet. Am Abend musste sie ergebnislos abgebrochen werden.

Genau eine Woche danach versuchte am Abend des 31. Juli 1991 ein Sportfischer am Ufer des Rheins bei Albbruck sein Anglerglück. Woraus nichts wurde, denn mit großem Erschrecken entdeckte er plötzlich die im Flachwasser angetriebene Leiche eines Mannes. Die Identifizierung ergab eindeutig, dass es sich um das Opfer des Kanu-Unglücks handelte.