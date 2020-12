Um ohne einen aufwändigen Asylantrag oder andere ausländerrechtliche Verfahren in Deutschland sesshaft zu werden, werden von Einwanderern immer wieder mal Ehen geschlossen, die nur auf dem Papier bestehen. Eine solche Scheinehe gegen Bezahlung brachte einer damals 42-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Waldshut im Dezember 1995 eine Menge Ärger ein.

1994 hatte sie einem etwa zwanzig Jahre jüngeren Kurden mit dem Gang zum Standesamt die Abschiebung erspart. An eine Ehe dachten weder sie noch viel weniger er, der dem eigenen Geschlecht zugetan war und mit seinem Freund zusammenwohnte. Sympathie zu dem Mann wie auch dessen Brautgeld hatten die Frau zur Scheinehe bewogen. Mit der hatten ihre Probleme zunächst nichts zu tun, in die sie mit dem missglückten Versuch geriet, sich als Geschäftsfrau zu etablieren. Doch als sie dann Arbeitslosenunterstützung beantragen wollte, waren ihre früheren Ansprüche als Angestellte verfallen. Sozialhilfe gab‘s auch keine, denn das Amt verwies auf die Unterhaltsverpflichtung ihres arbeitenden Ehemannes. Die den wahren Sachverhalt verschweigende Frau konnte ihre Eigentumswohnung nicht weiter abbezahlen, verlor sie und musste in eine kleine Wohnung umziehen. Auch gab‘s jetzt zunehmend Krach mit dem Ehemann, der sich nach ihrer Darstellung mit Ohrfeigen dafür revanchierte, dass die 42-Jährige von ihm verursachte Rechnungen nicht mehr bezahlte und er vom Sozialamt mit der Frage belästigt werde, warum er für den Unterhalt seiner Frau nicht aufkomme.

Zunehmend zermürbt und in der kalten Wohnung sitzend – der nicht bezahlte Strom für die Nachtspeicheröfen war abgestellt – gab die Frau im Dezember auf. Weil sie sich zudem vom wieder einmal bei ihr auftauchenden Ehemann und dessen Freund bedroht fühlte, offenbarte sie sich der Polizei. Wenig später bekam sie Sozialhilfe, aber auch die Anzeige: Verstoß gegen das Ausländergesetz und Betrug. Die sich auch gegen den Ehemann richtete, der außerdem mit seiner Ausweisung rechnen musste.

