Während es Ende Oktober des Jahres 1900 in Bernau den ersten Schnee gab, stand derweil in Schachen ein Kirschbaum in voller Blüte, berichtete der Alb-Bote. Dabei neigte sich der Herbst 1900 dem Ende zu, der nach einer weiteren Notiz „wie schon mehrfach berichtet überaus große Äpfel hervorbrachte, die es dieses Jahr gibt“. Das bisher größte Exemplar eines Apfels wurde in Kadelburg im Gasthaus „Zum Hirschen“ ausgestellt. „Der Apfel wiegt bei 42 Zentimetern Umfang und zwölf Zentimetern Höhe sage und schreibe 950 Gramm“, nannte der Alb-Bote die Maße dieses Riesentrumms.

Nicht alltäglich war auch die im Herbst 1900 vom Alb-Bote geschilderte Geschichte einer Zugfahrt des Gemeinderechners von Küßnach, einem Mann namens Ebner. „Letzten Mittwoch wollte er mit der Eisenbahn von Waldshut bis Oberlauchringen fahren“, beginnt die Notiz. Direkt nach der Abfahrt des Zuges kontrollierte der Schaffner die Fahrkarte von Ebner und teilte ihm mit, im Schnellzug zu sitzen, der in Oberlauchringen nicht anhalten würde.

Beherzter Sprung aus dem Coupé

Der Gemeinderechner hatte es plötzlich eiliger als der wohl noch nicht richtig in Fahrt gekommene Schnellzug und sprang „kurz entschlossen in der Nähe des Fahrhauses (heute Gasthaus „Fährhaus“) aus dem Coupé“, so der Alb-Bote. „Der kühne Springer soll nebst ein paar Hautabschürfungen mit dem bloßen Schrecken davongekommen sein – der Mann kann von Glück reden, dass er diesen tollkühnen Streich nicht mit dem Leben bezahlen musste“, resümierte der Alb-Bote.

Eine weitere ungewöhnliche Bahngeschichte berichtete der Alb-Bote Tage später aus Waldshut vom damaligen beschrankten Bahnübergang zwischen Kornhaus und Kolpinghaus. Ein Zug konnte nicht komplett in den Bahnhof einfahren, der letzte Waggon blieb auf dem Bahnübergang stehen und blockierte ihn über eine halbe Stunde. Worauf der Schrankenwärter die ungeduldig wartenden Passanten aufforderte, den abgekoppelten Waggon jetzt einfach mal mit vereinten Kräften vom Bahnübergang wegzuschieben. Dies geschah, die Schranken gingen wieder hoch, die Leute konnten nach Hause.