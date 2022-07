von Ursula Freudig

Lust auf Bildung, interessante Themen, Fitness und Be-gegnungen mit anderen Menschen? Die Volkshochschule (VHS) Waldshut-Tien-gen macht hierfür auch kommendes Semester – Start ist Mitte September – vielseitige Angebote. Einige sind sogar kostenlos oder basieren auf freiwillig zu zahlenden Gebühren. Pandemiebedingte Vorgaben gibt es aktuell keine.

„Stand heute finden alle Angebote ohne Einschränkungen statt, über etwaige neue Corona-Richtlinien informieren wir auf unserer Homepage und persönlich per E-Mail“, sagt VHS-Leiterin Martina Erdmann. Ab nächster Woche sind online (www.vhs-wt.de) bereits Anmeldungen möglich.

Ab Ende August kommt auch das Print-Programmheft ins Haus, dies allerdings nicht automatisch, sondern nur nach Anforderung. Die Kurse, Vorträge und Workshops werden ergänzt durch digitale Angebote wie etwa Bewerbungstraining per Online-Workshop oder in Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen, Online-Vorträge zu verschiedensten Themen. Auch einige neue Angebote gibt es.

Kommendes Semester finden zum Beispiel ein Brotback- und ein Programmierkurs statt und der „Hundeführerschein“, den das Land auf den Weg bringen will, kann gemacht werden. Und mit Hans Studinger wird einer der letzten Zeitzeugen der NS-Zeit einen Vortrag halten.

Weiterhin Dozenten gesucht

Weiterhin bietet die VHS Waldshut-Tiengen auch Erstorientierungskurse für ukrainische Geflüchtete an. Für denjenigen in Detzeln sind noch bis 3. August Anmeldungen möglich. Noch mehr Angebote zu noch mehr Themen wären möglich, aber es fehlen Dozenten. Be-sonders gesucht sind sie im Bereich Französisch.

Seit 2020 ist die Volkshochschule Waldshut-Tiengen Mitglied im Volkshochschulverband Baden-Württemberg und erfüllt damit verbundene Anforderungen. Im Rahmen der kommenden Re-Zertifizierung wird es für die Kunden schon bald leichter sein, ihre Meinung zu den Angeboten zu sagen.

„Die Kunden erhalten Feedback-Fragebögen per E-Mail und können sie direkt an ihrem PC ausfüllen und so Wünsche äußern“, erklärt Geschäftsführerin Cindy Fehrenbacher. Ergänzt wird dieses digitale Angebot durch sogenannte Wunsch-Einwurfboxen in der VHS-Geschäftsstelle Waldshut in der Löwengasse und den beiden Waldshut-Tiengener Rathäusern.