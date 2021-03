An die verschwundenen Ortsschilder von Oberalpfen haben wir vor einiger Zeit an dieser Stelle erinnert und darauf hingewiesen, dass der Verbleib der Tafeln – die natürlich jeweils ersetzt wurden – bis heute ungeklärt ist. Dafür jedoch konnte ein anderes Rätsel gelöst werden, das in diesem Zusammenhang erörtert wurde: Wie kommt es, dass auf einem Jägerhochsitz im Raum Waldshut-Tiengen ein gelber Verkehrswegweiser als Dach fungiert?

Ortsvorsteher Christian Maier aus Aichen-Gutenburg meldete sich nach unserer Veröffentlichung, denn er kennt die Versorgungsquelle für den ebenso originellen wie praktischen Wetterschutz: Der Bruder des örtlichen Jagdpächters, der bei der Straßenmeisterei in Lauchringen beschäftigt ist, versorgt die Waidmänner regelmäßig mit ausgedienten Schildern. Offenbar hat sich die Idee auf breiter Basis durchgesetzt, jedenfalls in dem besagten Ortsteil: Dort seien mittlerweile fast alle Hochsitze mit den Tafeln ausgestattet. „Das Material eignet sich optimal dafür“, erklärt der Ortsvorsteher und weist darauf hin, dass die rechteckigen Bleche auch bei vielen Brennholzstapeln als Wetterschutz dienen. Wir haben es hier also mit einem gelungenen Beispiel von ressourcenschonendem Recycling zu tun. Ob der Einsatz nicht mehr benötigter Verkehrsschilder noch ausbaufähig ist, wäre zu prüfen. Das durch fehlgeleitetes Regenwasser ramponierte Gebäude des Waldshuter Landratsamts am Ochsenbuckel wird allerdings schon auf andere, wenn auch millionenteure Weise saniert.