Nun liegen sie wieder im Osternest oder hängen aufgefädelt an den Zweigen des Osterstrauchs: Die Rede ist von hartgekochten und gefärbten sowie von ausgeblasenen und bemalten Eiern.

Aber welche Eier eignen sich denn besonders gut für das Osterfest? Und welche Hühner legen braune oder weiße Eier? Dies und noch mehr Wissenswertes über das Huhn und das Ei konnten wir beim Geflügelhof Maier in Allmut, einem Weiler des Waldshut-Tiengener Ortsteils Aichen, in Erfahrung bringen.

Christian Maier (links) und Vater Thomas mit ihren 6000 Mitarbeiterinnen im Wintergarten des Geflügelhofs. | Bild: Melanie Mickley

Braun oder weiß? Welche Eier sind stabiler?

„Die braunen Eier sind etwas stabiler als die weißen, da sie über einen höheren Kalkanteil verfügen“, erklären Thomas und Christian Maier vom Familienbetrieb. Mit weißen Eiern erziele man zwar beim Ostereierfärben kräftigere Farben, diese bekommen aber auch schneller Risse.

Legt das Huhn weiße oder braune Eier? Die Farbe des Ohrläppchens verrät es.Dieses Huhn legt braune Eier, da es rote Ohrläppchen hat. | Bild: Melanie Mickley

Die Farbe der Eierschale ist genetisch bedingt und wird durch die Einlagerung von Farbpigmenten in der Schale bestimmt. Thomas Maier nimmt ein Huhn vom Boden auf und deutet auf eine Stelle schräg hinter dem Auge: „Hat eine Henne rötliche Ohrläppchen, legt sie braune Eier, hat sie weiße Ohrläppchen, legt sie weiße Eier.“

5400 Eier pro Tag

Maiers Hühner der Rasse „LSL braun“ legen mittelgroße braune Eier und erzielen laut Aussage der Geflügelzüchter eine gute Legeleistung. 6000 Hennen produzieren hier im Schnitt 5400 Eier pro Tag.

Es gibt auch Hühner, die grüne oder türkisfarbene Eier legen, wie das Araucana-Huhn oder das Javanesische Zwerghuhn. Diese Rassen seinen aber nichts für den Legebetrieb, da sie zu wenige Eier legen.

Die Schalenfarbe habe auf den Geschmack jedoch keinen Einfluss, wohl aber die Ernährung der Henne. Das Futter auf dem Maier-Hof besteht aus gentechnikfreiem Mais, Soja, Weizen und Mineralien, wie die Maiers erklären.

Immer frisches Wasser von oben und achtmal am Tag Futter. Zum Legen geht es ins Nest hinter die orangene Plane, das wissen die Hühner genau. | Bild: Melanie Mickley

Futter entscheidet über Farbe des Dotters

Viele Mineralstoffe wie Kalzium, Phosphor, Eisen, Folsäure sowie die Vitamine A, B2, B12, D und E enthält das Hühnerei. Das meiste Eiweiß steckt nicht, wie man vermuten könnte, im Eiklar, sondern im Dotter. Die Farbe des Eidotters ist jedoch kein Indiz für die Eiqualität. Ob der Dotter ein sattes oder zartes Gelb bekommt, hängt lediglich von den Carotinoiden im Futter ab, die zum Beispiel auch in Mais und Paprika stecken.

Warum färben und verschenken wir eigentlich zu Ostern Eier? Dieser Brauch geht bis in das Mittelalter zurück, als die Kirche in der Fastenzeit vor Ostern den Verzehr von Fleisch und Eierspeisen untersagte. Die Hühner der Landwirte hörten deswegen aber nicht auf, Eier zu legen. Damit die vielen Eier nicht verdarben und weggeworfen werden mussten, wurden sie hart gekocht und so haltbar gemacht. Um die rohen Eier von den haltbar gemachten zu unterscheiden, wurden diese dann beim Kochen eingefärbt. Damals noch mit einfachen Färbemitteln wie Spinat für grüne oder Rote Bete für rote Eier. Den um Ostern oft fällig gewordenen Pachtzins entrichteten die Bauern üblicherweise mit den angesammelten Eiern. Die Restlichen wurden verziert, zur Weihe in die Kirche mitgenommen und anschließend verschenkt. Ein schöner Brauch, der bis heute Bestand hat und uns jedes Jahr wieder bunte, teils auch kunstvoll gestaltete Eier beschert.

Sicher hat auch die Art der Haltung einen Einfluss auf den Eigengeschmack. Maiers Hühner haben die Wahl, ob sie sich im Stall oder im Außenbereich, dem Wintergarten, aufhalten wollen. Dieser ist überdacht und feinmaschig eingezäunt, sodass auch kein kleiner Spatz eindringen kann, der eventuell eine Geflügelkrankheit einschleppen könnte.

Im Außengehege gibt es neben frischer Luft und Sonne auch Picksteine, Strohballen und eine Sandbadewanne. | Bild: Melanie Mickley

Hier gibt es auch Abwechslung mit Picksteinen, Sandbadewanne und Strohballen. Drinnen gibt es Sitzstangen auf mehreren Etagen, immer frisches Wasser und achtmal am Tag Futter. Hinter den Sitzstangen befinden sich die Legenester, die einmal am Tag über ein Förderband geleert werden.

Eier werden nach Größen sortiert

Dann steht Familie Maier am Sortierband, um die Eier zu begutachten und von Federn oder eventuell Schmutz zu befreien. Diese laufen auf dem Band dann weiter zum Wiegen und werden nach den Größen XS, S, M, L und XL sortiert.

Vorsortierung: Auf dem Lichtband können die Eier genauer begutachtet werden. | Bild: Melanie Mickley

Die Größe der Eier hängt von der Rasse und dem Alter des Huhns ab. Je älter das Huhn, umso größer das Ei, aber auch umso dünner die Schale. Zum Schluss kommen die Eier dann in die Kartons mit dem Etikett der Größe und des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dies ist, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, nach dem Legen noch vier Wochen.

An der Sortierstation wird zu zweit geschafft.Hier laufen die Eier aus dem Stall auf das Förderband. Nachdem Sonja und Thomas Maier die Eier auf Unversehrtheit geprüft haben, durchlaufen sie die Waage und kullern nach Größen sortiert zum letzten Schritt – dem Verpacken. | Bild: Melanie Mickley

So testen Sie, ob Eier noch frisch sind

Aber auch nach Ablauf dieser Zeit können Eier, gut durcherhitzt, meist noch verwenden werden. Wie frisch ein Ei ist, lässt sich ganz einfach in einem Glas mit kaltem Wasser feststellen. Frische ungekochte Eier bleiben am Boden liegen. Je mehr sich das Ei aufrichtet, umso älter ist es. Dies liegt an der Luftkammer im Ei, die mit der Zeit durch Austrocknung immer größer wird.

Die frisch gelegten Eier bei Maiers müssen allerdings noch etwas warten, um für die Osterfeiertage gekocht und gefärbt werden zu können. Sie wären zu frisch und ließen sich sonst nicht pellen. Daher werden diese getrennt gelagert und die Luftblase im Ei täglich überprüft, um den optimalen Zeitpunkt für das Färben festzustellen.

Die frisch gelegten Eier können noch nicht in die Osterfärberei, sie ließen sich sonst nicht pellen. Daher werden diese gelagert und die Luftblase im Ei überprüft, um den optimalen Zeitpunkt für das Färben festzustellen. | Bild: Melanie Mickley

Nach dem Färben sind sie praktisch luftdicht verschlossen und sehr lange haltbar. Nach vier Wochen sollten sie dann aber schon verzehrt sein, da die Qualität etwas nachlässt. Theoretisch könne man diese aber auch noch nach drei Monaten essen und solange sie schmecken, sind sie auch noch gut, sagt Thomas Maier.

Die kunterbunten Eierpaletten sind schon fertig zur Auslieferung für das Osterfest. | Bild: Melanie Mickley

Für die Ostertage heißt es also ran an die bunten Körbchen mit den Nährstoff-Bomben! Und nein – wir meinen jetzt nicht die Schokoeier.