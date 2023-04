Visual Story Veröffentlicht am 22. April 2023

In Innsbruck werden drei neue Glocken für die Pfarrkirche in Waldshut gegossen. Sehen Sie hier, wie aus Ziegelsteinen, Lehm und Bronze eine Glocke gefertigt wird.

Gebannte Zuschauer: Der Glockenguss in der Glockengießerei Grassmayr ist für alle ein großes, spannendes Erlebnis. | Bild: Ursula Freudig

Glockengießen ist eine aufwändige und diffizile Angelegenheit, die große Handwerkskunst erfordert. Es dauert ein paar Wochen, bis alle Vorarbeiten abgeschlossen und die Bronze in die Hohlräume der Lehmformen fließen kann. So auch in der Gießerei