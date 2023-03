Im Frühjahr 2020 hat Schauspieler und Regisseur Uli Großmann vom Amateurtheater Hochrhein Schauspiel das Stück „Mordstheater“ bühnenreif geprobt – da kam Corona und alles musste abgebrochen werden. Jetzt meldet sich das Ensemble zurück: Am 31. März spielen acht Schauspieler im Schlosskeller Tiengen das Lustspiel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ von Christian Dietrich Grabbe (1801 bis 1836). Das Stück ist ein Klassiker. Die Handlung ist aberwitzig und erzählt vom Teufel, seiner Großmutter, der jungen Gräfin Liddy auf ihrem Schloss und adligen Herren, die für Verwicklungen sorgen. Klingt das nicht ziemlich altmodisch?

Désirée Leers, die auch zum Ensemble gehört, widerspricht: „Das Stück ist zwar alt. Das merkt man an der Sprache, und wir spielen mit Zylinder, Frack und Fantasiekostümen. Aber es steckt auch voller gesellschaftlicher Seitenhiebe und ist dadurch aktuell, anspruchsvoll und oft rasend komisch.“

Regisseur Uli Großmann habe fast nichts am Text geändert, aber das Geschehen auf der Bühne auf eineinhalb Stunden gekürzt. Er selbst gehört schon lange zum Ensemble und hat auch schon mehrmals Regie geführt. Seit November wird jetzt für das neue Stück geprobt, wie immer in den Räumen der alten Firma Martin Stoll, die heute zur Firma FX Ruch gehören.

Das Freie Hochrhein Schauspiel ist ein Amateurtheater und wurde im Jahr 2004 als Kleine Bühne gegründet. Es besteht heute aus rund 20 aktiven Mitgliedern. Im Jahr 2017 wurde das Ensemble für das Stück „Der müde Tod“ unter der Regie von Daniel Leers mit dem Landes-Theaterpreis ausgezeichnet.

Jetzt also steht das neue Stück „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ von Dietrich Grabbe auf dem Plan. Premiere ist am 31. März im Schlosskeller Tiengen. Weitere Vorstellungen sind am 1., 21., 28. und 29. April sowie am 12., 19. und 20. Mai, jeweils um 20 Uhr. Vorverkauf unter 07741 6869980 oder bei der Buchhandlung Kögel in Tiengen oder unter www.hochrhein-schauspiel.de.