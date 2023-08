Aus nah und fern waren die Besucher nach Ibach gekommen zur traditionellen Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt. Großer Andrang herrschte in der Kirche, zusätzlich zu den vorhandenen Sitzbänken mussten noch schnell einige Biergarnituren aufgestellt wurden. Die Ibacher Landfrauen haben wieder sozusagen ihre Kräutergärten geplündert und fleißig 140 Kräuterbüschel gebunden, die nach der Segnungsfeier für einen guten Zweck verkauft worden sind. Und auch das Kaffee- und Kuchenangebot im Pfarrgarten wurde gern angenommen.

Großes Einzugsgebiet

Neben den Einheimischen und Gästen aus dem Raum St. Blasien sowie Ausflüglern und Feriengästen sind auch Stammkunden an diesem heißen Sommernachmittag nach Ibach gekommen. „Aus dem Wiesental, von Fröhnd, Schönenberg und Ehrsberg kommen schon seit Jahren Besucher zu uns zur Kräuterweihe“, erzählt eine der Ibacher Landfrauen. Sogar bis Lörrach und Freiburg reicht das Einzugsgebiet dieser Kräuterweihe.

Aber was konkret führt die Anwesenden an Mariä Himmelfahrt her? „Dass man an diesem Tag auch in die Kirche geht, gehört im ländlichen Raum schon noch dazu“, glaubt der Ibacher Werner Zehetner, „und wer ein Kräuterbüschel aufhängt, der legt auch Wert darauf, dass es gesegnet worden ist.“ Dennoch registriert er generell eine Abnahme der Traditionen. In den 1990ern, so erinnert sich Werner Zehetner, sei beispielsweise die Gemeindehalle am Erntedankfest noch gestopft voll gewesen, inzwischen müsse man froh sein, wenn es überhaupt noch eine Feier gebe. Von diesem Anflug an Pessimismus indes ist am Dienstagnachmittag in Ibach nichts zu spüren.

Bons für Büschelkauf verteilt

Damit möglichst jeder Gast eine Chance hat, auch ein Kräuterbüschel zu bekommen, sind die Ibacher Landfrauen inzwischen dazu übergegangen, vor der Segnung Bons auszugeben, und sie verkaufen maximal zwei Bons pro Person. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Feier in der Kirche sind fast alle Bons ausgegeben. Auch die beiden Bürgermeister von Ibach, Helmut Kaiser, und Dachsberg, Stephan Bücheler, sind unter den Bonkäufern. Helmut Kaiser verrät, dass er die Kräuter tatsächlich nutzt, um daraus nach Bedarf Tee zu machen. Auch die Dachsberger Pfarrgemeinderätin Resi Behringer nutzt die Kräuter den Winter über, während Stephan Bücheler dem Kräuterbüschel ganz klar die Bedeutung des Haussegens zuweist.

„Es soll ja Glück bringen“, meint Gertrud Berger, die zusammen mit ihrer Tochter vom Dachsberg herüber gekommen ist. Und Inge Albiez aus Ibach erklärt überzeugt, das Kräuterbüschel segne das gesamte Anwesen und alle, die dazu gehören, und Albiez verrät zudem, man müsse das alte Kräuterbüschel ins Feuer werfen, bevor man das neue aufhänge. Sie habe das gerade

gemacht.

Marlene Müller, Kräuterexpertin und langjährige Vorsitzende der Ibacher Landfrauen, auf deren Hofplatz nach wie vor die Büschel gebunden werden und aus deren Garten auch ein Großteil der verwendeten Kräuter stammt, gibt noch einen weiteren Hinweis. „In manchen Gegenden wurde die Königskerze, die als Symbol für die Gottesmutter in die Mitte jedes Büschels gehört, auch Blitzkerze genannt, weil das Bündel auch gegen Blitzschlag schützen sollte“, berichtet sie. Und Marlene Müller erzählt auch, dass früher viele Besucher nach der speziellen Zusammensetzung der Büschel gefragt hätten, die immer mindestens sieben verschiedene Heilkräuter vereinigen sollen.

„Das Interesse daran hat meiner Meinung nach nicht nachgelassen, aber die meisten wissen inzwischen darüber einfach Bescheid“, glaubt Marlene Müller zu wissen, auch wenn sie mit Werner Zehetner darin übereinstimmt, dass die Tradition der Kräuterweihe sich im Laufe der Jahre doch schon etwas verändert habe.

Eine große Rolle spielt Müllers Meinung nach inzwischen auch das mit der Weihe verbundene gesellige Moment. „Spielt wie heute das Wetter mit, dann steigt auch die Motivation, sich hierher aufzumachen“, ist sie überzeugt. Und man sieht auch ganz deutlich, dass die Gäste diesen sonnigen Nachmittag im Pfarrgarten bei Kaffee und Kuchen der Landfrauen einfach genießen.