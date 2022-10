von Susanne Schleinzer-Bilal

Reges Treiben herrschte bereits am Samstag beim diesjährigen Töpfermarkt in Waldshut. Am Sonntag dagegen war mancherorts kein Durchkommen mehr. Es wurde geschaut, gebummelt und gekauft.

Ingrid und Harald Busse organisieren

„Bereits zum 27. Mal lockten 30 Stände mit einem breiten Spektrum von Gebrauchsgeschirr bis zu Kunst“, sagte Ingrid Busse, die mit ihrem Mann Harald jedes Jahr den Töpfermarkt zusammen mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut auf die Beine stellt.

Bei einem Rundgang auf dem Töpfermarkt machten Petra Weber (links) und Sylvia De Paola (Zweite von links, beide Werbe- und Förderungskreis) Halt bei Horst Schmid-Köhler mit seinen besonderen Pflanzgefäßen. Durch die Zugabe von Holzasche bekommt die farblose Craqueleeglasur am Boden eine besondere Farbe durch das Metall, das der jeweilige Baum aus der Erde holt. Ganz rechts Ingrid Busse, die zusammen mit ihrem Mann Harald und dem Werbe- und Förderungskreis den Töpfermarkt organisiert. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Petra Weber und Sylvia De Paola, die mit Ingrid Busse auf einen Rundgang durch den Töpfermarkt gegangen waren, waren begeistert angesichts der ausgestellten Keramiken, Korbwaren und Seifen. „Dieses Jahr sind auch einige neue Stände dabei“, erklärte Busse.

Einige sind diesmal neu auf dem Markt

Neu dabei ist zum Beispiel Britta Bort aus Neckarsulm. Bei ihr konnte man kleine Figuren kaufen oder Lampen aus alten Teekannen. „Die Figuren verkaufen sich gut, die Nachfrage und die Sammelleidenschaft ist groß“, erklärte Bort.

Peter Bruckhuisen verkaufte unter anderem Tassen und Ingwerreiben. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Faenza – das Mekka für Keramik

Aus Gummersbach, in der Nähe von Köln, gab es bei Peter Bruckhuisen unter anderem Ingwerreiben. Er war dieses Jahr neu dabei. Horst Schmid-Köhler ist schon länger dabei, er verkauft besondere Pflanzgefäße. Alle zwei Jahre geht er nach Faenza (Norditalien), dem Mekka für Keramik. „Dort treffen sich 250 Keramiker aus ganz Europa“, berichtete er.

Junge Leute interessieren sich für Steinzeug

Handgemachtes hochgebranntes Steinzeug verkauft Ines Verschl aus Emmendingen mit Nachkauf-Garantie. Auch junge Leute interessierten sich zunehmend für ihr Steinzeug, freute sich Verschl. „Das Material ist zu vergleichen mit dem der Bodenfliesen. Es ist alltagstauglich und spülmaschinenfest.“ Sie bildet auch aus. Man brauche drei Jahre für die Ausbildung und müsse viel üben, erklärte sie.

Arpad Takacs aus Budapest verkaufte auf dem Töpfermarkt Ocarina-Flöten, glasiert oder aus Terracotta. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Alle sind Spezialisten auf ihrem Gebiet

„Jeder bietet etwas anderes an, viele Töpfer auf einen Haufen sind keine Konkurrenz. Alle sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Unsere Backformen, die wir seit einiger Zeit anbieten, sind ständig ausverkauft“, bestätigte Ingrid Busse zufrieden.

Bei Ingrid und Harald Busse (links) sind Katja Nuß (rechts, hinten) und Britta Neubourg aus Tiengen fündig geworden und haben eine der begehrten Backformen mitgenommen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Sie lieferten inzwischen auch auf Bestellung. Sie und ihr Mann Harald bieten auf dem Töpfermarkt auch Waren ihrer Tochter Aline an. Diese setzt im Gegensatz zu ihren Eltern auf helle Farben und stellt auch Kindergeschirr her.

Das ist der Töpfermarkt 1996 hat der Werbe- und Förderungskreis Waldshut den Töpfermarkt mit dem damals in Dachsberg ansässigen Töpfer Jürgen Blank ins Leben gerufen. 2010 wurde die Organisation des Marktes der Töpferfamilie Busse übertragen. Ingrid und Harald Busse betreuen ihn seither mit Herzblut und Engagement. Mit Tochter Aline ist die zweite Generation dabei.

Alle sind zufrieden: Organisatoren, Aussteller, Besucher

Ingrid Busse erklärte, dass alle voll des Lobes seien. „Alle sind gut beschäftigt, das war ein voller Erfolg.“ Sie hätten viel tolles Stammpublikum gehabt, das noch etwas brauchte, etwa eine Ergänzung für ihre Tassensammlung. Alle waren interessiert, wollten Details wissen. „Auch Peter Bruckhuisen ist richtig happy“, sagte Ingrid Busse. Er sei sehr zufrieden, bestätigte Bruckhuisen. Man sei mit den Leuten ins Gespräch gekommen, die Leute seien interessiert gewesen, freute er sich.