von Susanne Schleinzer-Bilal

Mit anhaltendem Applaus bedankten sich die Zuschauer in der fast voll besetzten Stadthalle bei Schauspieler Marco Michel, der das Ein-Mann-Stück „Ein Kuss -Antonio Ligabue“ präsentiert hatte. Es ist das Leben des schweizerisch-italienischen Malers Antonio Ligabue, dessen Werke erst anerkannt wurden als der Künstler 60 Jahre alt geworden war. Man nannte ihn auch den Schweizer Van Gogh.

Es ist das Theaterstück eines Getriebenen, eines Suchenden, eines zeitlebens Ausgegrenzten, der die menschliche Nähe suchte und immer wieder zurückgewiesen wurde. „Geben Sie mir einen Kuss, nein, das sollte ein Vergnügen sein für Sie“, wandte er sich verbittert an das Publikum. Mit neun Monaten starb seine leibliche Mutter und er kam zu Pflegeeltern, zu Pflegemutter Elise: „Ich habe jemand, der mich gerne hat, meine Mutter Elise.“

Vom Außenseiter zum bekannten Maler

Aber auch von ihr bekommt er nicht die heiß ersehnte Nähe. Nach diversen Heimaufenthalten, wo ihm stets unmoralisches Verhalten und unsittliches Betragen vorgeworfen worden war, ihm aber immer bescheinigt wurde, „er kann aber gut zeichnen“, wird er des Landes verwiesen und in ein Dorf nach Norditalien, dem Land seines Stiefvaters, geschickt. Dort ist er „der Deutsche“, sie nennen ihn Toni Bue (Toni Ochse); auch hier ist er erneut ausgegrenzt. Er beschließt, sich in den Wald zurückzuziehen. Eines Tages trifft er auf den Maler Mario Mazzacurati, der ihn fördert, ihn, der bis jetzt nur Kohlezeichnungen gemacht hat, Farbe und Pinsel gibt, „endlich jemand, der mich versteht“, freut sich Ligabue. Mit seinem erst verdienten Geld kauft er sich Autos, Motorräder und Frauenkleider, damit er so den Frauen nahe sein kann. Doch am Schluss kann er nicht mehr malen, seine Hand ist gelähmt.

Besucher dürfen Bilder mitnehmen

Marco Michel schlüpft perfekt in die Rolle des Ausgegrenzten, der nur über seine großformatigen Kohlezeichnungen mit seiner Umgebung kommuniziert, die er beschimpft, die er anfleht und mit der er im ständigen Dialog steht. Dem Zuschauer gewährt er einen immer wieder verstörenden und anrührenden Einblick in das tragische Leben des lange verkannten Künstlers. Am Schluss des Theaterstücks durften die Zuschauer noch Fragen an den Schauspieler stellen und als besonderen Höhepunkt, die gemalten Bilder mitnehmen. Für ihn sei es ein großes Glück gewesen, dieses Stück spielen zu dürfen, aber auch eine Riesen-Herausforderung, erklärte Michel , „diese Figur ist für mich wie ein Freund geworden“.